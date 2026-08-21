Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng tăng tốc giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm

    Hoàng Sa 21/08/2026 11:30

    Sáng 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 (Ban 1) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

    dscf5033.jpg
    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

    Theo báo cáo, năm 2026, Ban 1 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao tổng kế hoạch vốn 3.810,2 tỷ đồng để thực hiện 181 dự án. Đến nay, tổng số vốn giải ngân đạt 1.106,44 tỷ đồng, tương đương 29,04% kế hoạch.

    Trong đó, Ban 1 được giao 1.868,392 tỷ đồng thực hiện 19 dự án, đã giải ngân 259,819 tỷ đồng, đạt 13,91% kế hoạch. Đối với nguồn vốn kéo dài, đã giải ngân 57,954/113,864 tỷ đồng, đạt 50,9%.

    Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao 1.941,808 tỷ đồng thực hiện 164 dự án, đã giải ngân 846,621 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch.

    dscf5102.jpg
    Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Quang Tứ phát biểu tại buổi làm việc

    Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới và các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, hồ sơ và khả năng tạo khối lượng được nhận diện để có giải pháp xử lý cụ thể.

    Đáng chú ý, đối với các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Ban 1 đang theo dõi nguồn vốn bố trí năm 2026 là 624,283 tỷ đồng; trong đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được bố trí 348,283 tỷ đồng và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 276 tỷ đồng.

    3(3).jpg
    Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

    Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, doanh nghiệp dự án đã triển khai 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 13 mũi thi công, 208 nhân sự chủ chốt và 107 đầu xe máy, thiết bị chính.

    Ban 1 đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2026 giải ngân 62,8% nguồn vốn dành cho hai dự án cao tốc; đến hết tháng 12 đạt 95,5% và hoàn thành giải ngân 100% số vốn được bố trí vào tháng 1/2027.

    Ban 1 xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị. Ban tiếp tục phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, gắn trách nhiệm thực hiện và giải ngân đến từng cá nhân.

    4(3).jpg
    Ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

    Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban 1 yêu cầu tập trung xử lý các tồn tại kéo dài; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thống nhất phương án, tiến độ thực hiện, bàn giao mặt bằng theo từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

    5(2).jpg
    Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban 1 và các đơn vị liên quan phải nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong giải ngân, xác định rõ nguyên nhân của từng dự án, từng phần việc để tập trung xử lý, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

    6(2).jpg
    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư; giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện thực chất, không chạy theo thành tích.

    Đối với các dự án đã đủ điều kiện triển khai, cần tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để tăng khối lượng; những dự án còn vướng thủ tục, mặt bằng hoặc vật liệu phải khẩn trương xác định điểm nghẽn và đề xuất phương án tháo gỡ theo thẩm quyền.

    7(1).jpg
    Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban 1 thường xuyên cập nhật tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo từng tháng, từng dự án; chủ động điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng thực hiện tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

    8.jpg
    Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đầu tư phải được đẩy nhanh, hoàn thành sớm các thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công và tạo khối lượng ngay khi đủ điều kiện.

    Các sở, ngành, địa phương liên quan cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ dự án.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

    dscf5025.jpg
    Quang cảnh buổi làm việc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban 1 tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát từng công trình, từng gói thầu. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân những tháng cuối năm, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Hoàng Sa Hoàng Sa

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng tăng tốc giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO