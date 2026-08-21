Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng tốc giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm Sáng 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 (Ban 1) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2026, Ban 1 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao tổng kế hoạch vốn 3.810,2 tỷ đồng để thực hiện 181 dự án. Đến nay, tổng số vốn giải ngân đạt 1.106,44 tỷ đồng, tương đương 29,04% kế hoạch.

Trong đó, Ban 1 được giao 1.868,392 tỷ đồng thực hiện 19 dự án, đã giải ngân 259,819 tỷ đồng, đạt 13,91% kế hoạch. Đối với nguồn vốn kéo dài, đã giải ngân 57,954/113,864 tỷ đồng, đạt 50,9%.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao 1.941,808 tỷ đồng thực hiện 164 dự án, đã giải ngân 846,621 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Quang Tứ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới và các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, hồ sơ và khả năng tạo khối lượng được nhận diện để có giải pháp xử lý cụ thể.

Đáng chú ý, đối với các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Ban 1 đang theo dõi nguồn vốn bố trí năm 2026 là 624,283 tỷ đồng; trong đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được bố trí 348,283 tỷ đồng và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 276 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, doanh nghiệp dự án đã triển khai 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 13 mũi thi công, 208 nhân sự chủ chốt và 107 đầu xe máy, thiết bị chính.

Ban 1 đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2026 giải ngân 62,8% nguồn vốn dành cho hai dự án cao tốc; đến hết tháng 12 đạt 95,5% và hoàn thành giải ngân 100% số vốn được bố trí vào tháng 1/2027.

Ban 1 xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị. Ban tiếp tục phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, gắn trách nhiệm thực hiện và giải ngân đến từng cá nhân.

Ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban 1 yêu cầu tập trung xử lý các tồn tại kéo dài; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thống nhất phương án, tiến độ thực hiện, bàn giao mặt bằng theo từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban 1 và các đơn vị liên quan phải nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong giải ngân, xác định rõ nguyên nhân của từng dự án, từng phần việc để tập trung xử lý, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư; giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện thực chất, không chạy theo thành tích.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện triển khai, cần tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để tăng khối lượng; những dự án còn vướng thủ tục, mặt bằng hoặc vật liệu phải khẩn trương xác định điểm nghẽn và đề xuất phương án tháo gỡ theo thẩm quyền.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban 1 thường xuyên cập nhật tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo từng tháng, từng dự án; chủ động điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng thực hiện tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đầu tư phải được đẩy nhanh, hoàn thành sớm các thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công và tạo khối lượng ngay khi đủ điều kiện.

“ Các sở, ngành, địa phương liên quan cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban 1 tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát từng công trình, từng gói thầu. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân những tháng cuối năm, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.