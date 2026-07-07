Dòng chảy thông tin Lâm Đồng tăng tốc gỡ vướng, kiên quyết thu hồi dự án kém hiệu quả Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách với mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án đủ điều kiện và kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả.

Lâm Đồng có hàng trăm dự án ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

Tăng tốc tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài

Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua chậm triển khai do vướng mắc về đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp và các thủ tục pháp lý. Điều này không chỉ làm lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư của địa phương.

Để xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, cuối tháng 4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ công tác chuyên trách. Trong đó, Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên làm Tổ trưởng được giao theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho 133 dự án.

Đến cuối tháng 6/2026, Tổ công tác số 1 đã xem xét, xác định hướng xử lý đối với 101/133 dự án, đạt tỷ lệ 75,93%. Các dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 7.899 tỷ đồng, sử dụng hơn 69.142 ha đất.

Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên làm Tổ trưởng duy trì họp định kỳ, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách

Để đạt được kết quả này, Tổ công tác số 1 đã duy trì họp định kỳ hằng tuần, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương để tháo gỡ các nhóm vướng mắc về đất đai, lâm nghiệp, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và thủ tục đầu tư.

Thực tế ghi nhận nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực sau thời gian dài đình trệ. Đơn cử, Dự án Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Descon đã hoàn thành việc kiểm tra hiện trạng rừng, được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thuê rừng và các thủ tục liên quan. Hơn 76 ha rừng thuộc dự án này đã được đưa vào kế hoạch giao, cho thuê rừng năm 2026.

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác số 1, nhiều địa phương cũng đã chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện tối đa để dự án sớm triển khai.

Lãnh đạo Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình vướng mắc của các dự án

Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi còn 32 dự án phức tạp đang tiếp tục được theo dõi. Nhiều dự án bị vướng do liên quan đến quy hoạch khoáng sản quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính lớn hoặc phải chờ ý kiến hướng dẫn từ các cơ quan Trung ương.

Không để dự án “treo”, kiên quyết thu hồi nếu kém hiệu quả

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án ngoài ngân sách không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết, bên cạnh những kết quả bước đầu, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung hoàn thành việc rà soát, phân loại toàn bộ các dự án để có giải pháp căn cơ.

Lâm Đồng đang tập trung phân loại các dự án theo mức độ vướng mắc để tập trung xử lý

Quan điểm của tỉnh là phân loại dự án theo mức độ vướng mắc để tập trung xử lý. Trong đó, Lâm Đồng ưu tiên giải quyết dứt điểm ngay các dự án đã hoặc cơ bản đủ điều kiện triển khai, không chờ đợi xử lý đồng loạt.

Đối với các dự án còn khả năng triển khai, tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xem xét điều chỉnh tiến độ đầu tư và gia hạn sử dụng đất. Ngược lại, những dự án kéo dài nhiều năm, nhà đầu tư không phối hợp, không bảo đảm năng lực tài chính hoặc không đáp ứng các điều kiện pháp lý sẽ bị kiên quyết chấm dứt hoạt động và thu hồi đất.

“ Kiên quyết xử lý đối với các dự án không còn khả năng tiếp tục thực hiện hoặc đã đủ điều kiện chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Lâm Đồng đang tăng tốc gỡ vướng cho các dự án ngoài ngân sách, khơi thông nguồn lực để phát triển

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả”, Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc cao độ.

Mục tiêu xuyên suốt của tỉnh là khơi thông nguồn lực đất đai, đưa các dự án đủ điều kiện sớm đi vào triển khai, đồng thời kiên quyết loại bỏ những dự án không còn khả năng thực hiện để tạo dư địa phát triển mới cho địa phương.