Du lịch Lâm Đồng tăng tốc hiện thực hóa Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né Sau khi Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né được phê duyệt, Lâm Đồng đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, tháo gỡ các điểm nghẽn, hướng tới đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế.

Làng chài Mũi Né được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong không gian du lịch vùng lõi



Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng du lịch

Sau 6 tháng triển khai Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai thực hiện. Theo ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, công tác cắm mốc quy hoạch, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ đang được đẩy nhanh.

Các địa phương đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về du lịch, công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách. Đồng thời, tăng cường vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Đến nay, hồ sơ cắm mốc quy hoạch với 528 mốc đã hoàn thành và được chuyển Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Các địa phương cũng chủ động rà soát, điều chỉnh và lập mới quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung. Đặc biệt, phường Mũi Né - khu vực trung tâm của Khu du lịch quốc gia đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thể thao biển là thế mạnh của Mũi Né

6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch tại phường tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 1,1 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế tăng khá so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều hoạt động hấp dẫn dịp hè thu hút du khách đến với Mũi Né

Bên cạnh đó, tỉnh đã bố trí khoảng 128 tỷ đồng vốn đầu tư công để chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ du lịch; trong đó có nhiều hạng mục công trình tại “vùng lõi” phường Mũi Né, nhằm từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Nguồn vốn đầu tư tập trung cho các hạng mục trọng điểm như khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Mũi Né, nâng cấp đường Phùng Khắc Khoan, cải tạo hệ thống chiếu sáng, thoát nước, xây dựng bãi đậu xe và chỉnh trang khu vực trung tâm Mũi Né.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9/2026.

Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng đang đẩy nhanh thi công

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Theo Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn, địa phương đang tập trung chỉnh trang khu vực Làng chài Mũi Né, sắp xếp hoạt động kinh doanh theo hướng văn minh, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, nhất là dự án Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Phường Mũi Né đang quyết liệt lập lại trật tự khu vực mua bán hải sản tại Làng chài Mũi Né

Chủ tịch UBND phường Mũi Né cũng đề xuất thành lập Trung tâm Điều hành du lịch thông minh (IOC) tại vùng lõi, kết nối hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời xử lý các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự và hoạt động du lịch.

Hoạt động du lịch ở Mũi Né diễn ra sôi động

Đặc biệt, mới đây, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm như: Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) với tổng vốn đầu tư 3.793 tỷ đồng; Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né với tổng vốn đầu tư 16.693 tỷ đồng; Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (các khu I, II, IV, V dọc hai bên ĐT 706B) với tổng vốn đầu tư 51.604 tỷ đồng…

Việc triển khai các dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, tạo động lực phát triển cho Khu du lịch quốc gia Mũi Né và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho cả tỉnh

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung vẫn đang trong giai đoạn đầu. Một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ kỳ vọng, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét về hạ tầng và không gian phát triển du lịch theo định hướng của quy hoạch.

Một số quy định pháp lý hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, du lịch còn có sự chồng chéo, chưa đồng bộ với Luật Đất đai và Luật Ngân sách nhà nước. Việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa từ khu vực tư nhân vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật công cộng (nhà vệ sinh, bãi đậu xe, xử lý nước thải) gặp nhiều rào cản.

Tuy được quan tâm đầu tư, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Khu du lịch quốc gia Mũi Né với các trung tâm du lịch và đầu mối giao thông quốc gia vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số công trình trọng điểm chưa hoàn thành hoặc chưa được đưa vào khai thác.

“ Việc thực hiện Quy hoạch chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian du lịch của tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, góp phần đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các sở, ngành và địa phương bám sát mục tiêu Quy hoạch chung, thành lập tổ công tác để đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động du lịch, chủ động theo dõi, xử lý các thông tin trên mạng xã hội, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né là một trong 9 khu du lịch quốc gia của Việt Nam, có quy mô 14.760 ha, gồm: phường Phú Thủy, phường Mũi Né, xã Hòa Thắng và xã Phan Rí Cửa. Không gian phát triển được quy hoạch theo mô hình “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển” với hành lang ven biển dài 63 km kết nối toàn khu. Mục tiêu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né đón khoảng 14 triệu lượt khách; năm 2040 đạt 25 triệu lượt khách và hướng tới 35 triệu lượt khách vào năm 2050.

Với quy hoạch mới cùng hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị đang được triển khai, Mũi Né được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch tầm quốc gia, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng trong những năm tới.