An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng tăng tốc tái định cư phục vụ cao tốc Cùng với đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Lâm Đồng đang tăng tốc xây dựng các khu tái định cư, sớm hoàn thiện để sẵn sàng bố trí nơi ở mới cho người dân bị thu hồi đất.

Khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, phục vụ thu hồi đất cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tăng tốc các khu tái định cư

Cuối tháng 7/2026, nhiều khu tái định cư phục vụ 2 dự án cao tốc trọng điểm của tỉnh khẩn trương thi công. Máy móc hoạt động liên tục. Công nhân nhanh chóng hoàn thiện giao thông, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật.

Khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh là một trong những dự án có tiến độ tốt nhất. Dự án rộng hơn 5,3 ha, gồm 107 lô tái định cư và đất thương mại dịch vụ, tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện tại Khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Đến nay, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Hệ thống giao thông, trạm biến áp, cấp điện, chiếu sáng và cấp nước đã hoàn thành. Nhà máy xử lý nước thải đạt khoảng 80%. Hệ thống thoát nước thải đạt khoảng 60%. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong những ngày cuối tháng 7.

Theo Chủ tịch UBND xã Di Linh Trần Nhật Thi, địa phương xác định xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ dự án cao tốc. Chính quyền xã thường xuyên phối hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Lãnh đạo UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm đến tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư để thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tại phường B’Lao, khu tái định cư quy mô 78 lô trên diện tích hơn 3 ha cũng đang tăng tốc. Sau gần 6 tháng thi công, công trình đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng điện đang được hoàn thiện. Dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Khu tái định cư tại phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện hơn 51% giá trị hợp đồng

Lãnh đạo UBND phường B’Lao cho biết, địa phương đang phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng, nhất là vận động người dân di dời hệ thống điện và bàn giao mặt bằng. Mục tiêu là hoàn thành dự án đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Đạ Huoai, khu tái định cư phục vụ tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có quy mô hơn 12,5 ha với 140 lô, tổng mức đầu tư hơn 151 tỷ đồng. Đến nay, công trình đạt khoảng 60% khối lượng. San nền đạt khoảng 90%. Hệ thống thoát nước mưa đạt 80%; thoát nước thải đạt 70%. Các hạng mục giao thông, cấp nước, chiếu sáng và cây xanh đạt khoảng 50%.

Khu tái định cư tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng quan trọng

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai Lưu Hồng Long cho biết,địa phương đang tập trung xử lý các trường hợp còn vướng mắc, tăng cường đối thoại và giải thích chính sách để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Xã cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tháo gỡ thủ tục, bảo đảm tiến độ thi công.

Không để người dân thiếu nơi ở khi làm cao tốc

Song hành với xây dựng các khu tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc cũng được đẩy nhanh.

Đối với dự án Tân Phú - Bảo Lộc, đến cuối tháng 7/2026, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 827/929 hộ dân, đạt 89%. Hơn 473 hộ đã nhận tiền bồi thường, 111 ha mặt bằng đã được bàn giao, đạt gần 28% diện tích cần thu hồi. Các khu tái định cư tại Đạ Huoai, Bảo Lâm 1, B’Lao và một số khu dân cư khác cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Công tác giải phóng mặt bằng tại 2 dự án cao tốc lớn được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm và nhận được sự đồng thuận cao của người dân

Ở dự án Bảo Lộc - Liên Khương, tiến độ giải phóng mặt bằng khả quan hơn. Đến nay, 97% số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường; hơn 2.040 hộ đã nhận tiền bồi thường.

Gần 472 ha mặt bằng được bàn giao, đạt gần 76% diện tích toàn tuyến. Các khu tái định cư tại B’Lao, Hòa Ninh, Di Linh, Hiệp Thạnh được triển khai đồng bộ, phần lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Nhà thầu đang tập trung thi công tại những khu vực được bàn giao mặt bằng sạch trên tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, tiến độ các khu tái định cư quyết định trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai 2 dự án cao tốc.

Đơn vị đang phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu rà soát từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư. Các nhà thầu được yêu cầu xây dựng tiến độ theo từng tuần, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tăng ca đối với những hạng mục đủ điều kiện.

Khó khăn hiện vẫn tập trung ở giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá vật liệu và một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường. Dù vậy, nhiều dự án vẫn giữ được tiến độ và có khả năng hoàn thành trong năm 2026 nếu các vướng mắc được tháo gỡ kịp thời.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng tại 2 dự án cao tốc

Qua nhiều đợt kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định tái định cư là nhiệm vụ ưu tiên khi triển khai 2 dự án cao tốc.

Quan điểm của tỉnh là khu tái định cư phải hoàn thành trước hoặc song hành với tiến độ thu hồi đất, bảo đảm người dân có nơi ở mới trước khi bàn giao mặt bằng. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải được đầu tư đồng bộ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo quan tâm hoàn thiện các khu tái định cư, phục vụ người dân bị thu hồi đất 2 dự án cao tốc lớn

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân.

Chủ đầu tư, nhà thầu phải chủ động nguồn lực, tăng tốc thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng. Các sở, ngành bám sát dự án, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ.

Máy móc tập trung thi công trên tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải, 2 tuyến cao tốc là công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực mở rộng không gian phát triển của Lâm Đồng.

Vì vậy, tái định cư không chỉ là yêu cầu của giải phóng mặt bằng mà còn là cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khi nhường đất cho các dự án trọng điểm.