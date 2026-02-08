Kinh tế Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn tồn đọng theo Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, với mục tiêu khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

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116 dự án đã được tháo gỡ

Theo ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành đã tích cực rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ công tác nhằm bảo đảm rõ người, rõ việc và rõ tiến độ thực hiện.

Đến ngày 28/7/2026, toàn tỉnh đã xử lý xong 116/365 dự án, tăng thêm 5 dự án so với ngày 23/7. Tổng diện tích sử dụng đất của các dự án đã được xử lý đạt 8.778,6 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 25.790,84 tỷ đồng.

Trong số này, 31 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 10.087 tỷ đồng; 24 dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động hoặc đưa ra ngoài diện theo dõi tháo gỡ với tổng vốn hơn 4.352 tỷ đồng; 61 dự án đã tái khởi động hoặc đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai với tổng vốn khoảng 11.350 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả bước đầu của Tổ công tác chuyên trách và sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương. Nhiều dự án trước đây gần như “đóng băng” nay đã được tái khởi động, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển.

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Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nhóm dự án vướng quy hoạch khoáng sản. Toàn tỉnh có 25 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, trong đó có 21 dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg, với tổng vốn đầu tư hơn 23.239 tỷ đồng.

“ Tháo gỡ vướng mắc cho dự án không chỉ là giải quyết thủ tục hành chính, mà là khơi thông nguồn lực đất đai và tạo dư địa phát triển mới cho tỉnh; việc xử lý phải đúng pháp luật nhưng cũng phải quyết liệt, đồng hành cùng nhà đầu tư. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đến nay, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch khoáng sản để tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ cho các dự án. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

6 dự án điện gió tại khu vực Đắk Nông cũ đang được đề xuất đưa diện tích thực hiện dự án ra khỏi quy hoạch khoáng sản và bổ sung vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Đáng chú ý, đối với 6 dự án điện gió tại khu vực Đắk Nông cũ, tỉnh đề xuất đưa diện tích thực hiện dự án ra khỏi quy hoạch khoáng sản và bổ sung vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Ngày 27/7/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với tỉnh Lâm Đồng và giao các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và hồ sơ giá điện để trình Thủ tướng trước ngày 18/8/2026.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, nếu việc điều chỉnh quy hoạch được thông qua đúng tiến độ, nhiều dự án năng lượng tái tạo sẽ sớm được tháo gỡ, góp phần bổ sung nguồn điện và thu hút đầu tư vào khu vực phía Tây Nam của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có 26 dự án chồng lấn quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia với tổng vốn hơn 32.034 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các chủ đầu tư đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khoáng sản dự trữ và tiếp nhận hồ sơ của 13 dự án năng lượng tái tạo để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

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Ngoài ra, có 22 dự án thuộc phạm vi áp dụng trực tiếp của Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, với tổng vốn hơn 8.254 tỷ đồng. Trong đó, 19 dự án đang được rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền, bao gồm dự án King Palace do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư.

Đối với nhóm dự án vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định pháp luật khác, toàn tỉnh hiện có 153 dự án với tổng vốn khoảng 170.824 tỷ đồng. Nhiều dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất hoặc tiếp tục được các sở, ngành xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không để dự án treo kéo dài

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành đơn vị mới đây nhằm nghe báo cáo tình hình xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

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Theo đồng chí Lê Trọng Yên, mỗi dự án được tháo gỡ không chỉ là một hồ sơ được giải quyết mà còn là nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, việc làm và cơ hội phát triển được khơi thông cho địa phương. Tinh thần của tỉnh là xử lý dứt điểm, đúng pháp luật và không để tình trạng dự án treo kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, phân định trách nhiệm và đề xuất giải pháp cụ thể. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, các sở, ngành phải chủ động phối hợp với bộ, ngành liên quan và kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị khi cần thiết. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền địa phương, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh công tác thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục liên quan.

“ Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư có năng lực, có thiện chí và chấp hành đúng quy định pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật hoặc cố tình kéo dài, gây lãng phí đất đai. Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các năm tiếp theo, việc khơi thông các dự án đầu tư ngoài ngân sách có vai trò rất quan trọng. Nhiều dự án trong lĩnh vực du lịch, đô thị, công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ tạo thêm nguồn thu ngân sách, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, Lâm Đồng đặt mục tiêu tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, sớm đưa các dự án đủ điều kiện trở lại triển khai, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.