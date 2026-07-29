Kinh tế Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách Sáng 29/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 28/7/2026, toàn tỉnh đã xử lý được 116/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư khoảng 25.790 tỷ đồng. Trong đó, 31 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 24 dự án đã thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động, còn 61 dự án đã tái khởi động hoặc đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc của từng nhóm dự án.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, hiện nay nhiều dự án vẫn vướng đồng thời nhiều thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng nên việc xử lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng một số dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia cần tiếp tục chờ ý kiến của bộ, ngành Trung ương để có cơ sở pháp lý xử lý dứt điểm.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, toàn tỉnh hiện có 25 dự án, trong đó 21 dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản với tổng vốn đầu tư hơn 23.239 tỷ đồng. UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch khoáng sản để tháo gỡ cho các dự án.

Đáng chú ý, đối với 6 dự án điện gió trên địa bàn khu vực Đắk Nông cũ, UBND tỉnh đã đề xuất đưa diện tích thực hiện các dự án ra khỏi quy hoạch khoáng sản và bổ sung vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Ngày 27/7/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với tỉnh Lâm Đồng và giao các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cũng như hồ sơ giá điện để trình Thủ tướng trước ngày 18/8/2026.

Ông Ngô Kiểm, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền địa phương, Sở Tài chính cho biết có 26 dự án chồng lấn quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia với tổng vốn hơn 32.034 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến khoáng sản dự trữ và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án năng lượng tái tạo liên quan.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn 153 dự án có vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định pháp luật khác, với tổng vốn đầu tư khoảng 170.824 tỷ đồng. Nhiều dự án đang được hướng dẫn điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong việc rà soát, phân loại và xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách thời gian qua.

Đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh: việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án không chỉ nhằm khơi thông nguồn lực xã hội mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các thành viên Tổ công tác tiếp tục bám sát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, phân định trách nhiệm và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng trường hợp. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, các sở, ngành phải chủ động phối hợp với bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ xử lý; không để hồ sơ kéo dài, chậm trễ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phải coi việc tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư ngoài ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý dứt điểm từng dự án theo đúng quy định pháp luật.

“ Dự án nào đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai; dự án nào vi phạm hoặc không còn khả năng thực hiện thì kiên quyết xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Đồng chí Lê Trọng Yên cũng yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên cập nhật tiến độ xử lý, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các phiên họp chuyên đề định kỳ để kiểm điểm tiến độ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn mới phát sinh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, Lâm Đồng đặt mục tiêu tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, sớm đưa các dự án đủ điều kiện trở lại triển khai. Qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.