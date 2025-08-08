Kinh tế Lâm Đồng tăng tốc xây dựng 8 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam Chiều 8/8, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng 8 khu tái định cư, phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 156,5 km, bao gồm 2 nhà ga và 4 trạm bảo dưỡng.

Để phục vụ dự án này, 8 khu tái định cư đã được xác định vị trí và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn 8 xã, phường.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với UBND của 8 xã, phường có dự án trên địa bàn

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, các dự án tái định cư đang ở các giai đoạn khác nhau, với những tiến triển đáng kể.

Đồ hoạ: Phạm Lương

Mặc dù đã có những tiến triển đáng kể, theo báo cáo của các sở ngành và địa phương tại buổi làm việc, những dự án tái định cư này vẫn đối mặt với một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, đền bù…

Trong đó, nhiều khu vực chưa phù hợp với quy hoạch hiện tại, đòi hỏi điều chỉnh và lập hồ sơ môi trường. Các thủ tục liên quan đến quy hoạch, thiết kế và lựa chọn nhà thầu vẫn cần được tháo gỡ.

Ban Quản lý dự án 2 báo cáo tiến độ triển khai.

Để giải quyết những vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát và hướng dẫn Ban Quản lý dự án 2 và các đ phương.

Các sở, ngành phát biểu, kiến nghị hướng tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ các dự án

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát và chủ động trao đổi với Bộ Xây dựng, Ban Đường sắt để được hướng dẫn và có văn bản hướng dẫn các địa phương về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; rà soát lại đối với danh mục sử dụng đất lúa.

Sở Tài chính tham mưu, tổng hợp kinh phí đầu tư 8 khu tái định cư, có văn bản đề nghị Trung ương bố trí kinh phí, tỉnh sẽ ứng vốn trước để làm kịp tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: “Hiện nay, đã xác định được vị trí xây dựng khu tái định cư rồi, các địa phương cần làm tốt công tác quản lý đất đai, không để tình trạng người dân cố ý trồng cây, hay sử dụng đất làm những việc nhằm trục lợi về công tác giải phóng mặt bằng.

Song song đó, thực hiện các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng như họp dân, tổ chức thông tin và vận động nhân dân trước, để khi tiến hành triển khai thu hồi đất phục vụ dự án sẽ diễn ra thuận lợi.