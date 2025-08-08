Công nghệ - Chuyển đổi số Lâm Đồng tăng tốc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiện đại Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lâm Đồng đang kích hoạt hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm phục vụ xây dựng chính quyền địa phương hai cấp

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động chính quyền địa phương hai cấp một cách thông suốt, đồng bộ.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ để tiếp tục rà soát, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu dùng chung trên toàn tỉnh.

Các hệ thống như: giải quyết thủ tục hành chính, hội nghị truyền hình, quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ và hệ thống thông tin báo cáo sẽ được thường xuyên kiểm tra, nâng cấp.

Lâm Đồng vẫn còn 42 TTHC đang xác định thuộc cấp huyện trong tổng số 982 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ, Lâm Đồng cũng chú trọng kiện cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cấp xã. Trong đó, có tổ chức lại các phòng nghiệp vụ cấp xã, rà soát thủ tục hành chính cấp xã…

Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã, nhưng chưa có trong danh mục chính thức. Lâm Đồng hiện vẫn còn 42 TTHC đang xác định thuộc cấp huyện trong tổng số 982 TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch.

Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh tiến hành định danh các vị trí việc làm, sắp xếp biên chế phù hợp và cập nhật, cấp mới chữ ký số cho cán bộ, công chức theo danh sách vị trí việc làm mới…

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trên nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước đi quan trọng của Lâm Đồng trong tiến trình cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần hiện đại hóa nền hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.