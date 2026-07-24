Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tạo bước chuyển mới trong dạy và học ngoại ngữ Lâm Đồng không chỉ mở rộng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá.

Tiết ngoại khoá tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Bình Thuận)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh năm 2027, hướng đến nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Điểm mới của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Giáo viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng nền tảng số và công cụ AI để thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ cá nhân hóa việc học. Các cơ sở giáo dục đồng thời phát triển học liệu số, khai thác hiệu quả nền tảng học trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu.

Tỉnh cũng tiếp tục mở rộng cơ hội học ngoại ngữ ở các cấp học. Đối với bậc mầm non, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện tại đô thị loại I, II tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh; đồng thời nghiên cứu thí điểm một số ngoại ngữ khác khi đáp ứng đủ điều kiện.

Đối với giáo dục phổ thông, ngoài duy trì dạy tiếng Pháp tại các trường có nhu cầu, ngành giáo dục sẽ thí điểm dạy tiếng Khmer tại 2 trường THCS thuộc khu vực biên giới. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, phấn đấu 80% trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức dạy tiếng Anh.

Kế hoạch cũng chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, ưu tiên bồi dưỡng giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, từng bước triển khai dạy học tích hợp bằng ngoại ngữ (CLIL) tại các cơ sở đủ điều kiện.

Cùng với đó, các trường xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm; tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực đầu tư học liệu, cơ sở vật chất và công nghệ phục vụ dạy học.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong năm 2027 được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, phát huy hiệu quả công nghệ số và AI. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh Lâm Đồng.