Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tạo đồng thuận trong sắp xếp mạng lưới trường học Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập đang được tỉnh Lâm Đồng triển khai khẩn trương, khoa học, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Bà Sâm Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn có nguyện vọng thôi giữ chức vụ quản lý

Cán bộ quản lý tự nguyện “rời ghế nóng”

Xã Quảng Hòa là địa phương đặc biệt khó khăn, với hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, dân cư phân bố rải rác. Việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục đang được xã thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm địa bàn, bảo đảm học sinh được đến trường thuận lợi và không bị gián đoạn việc học.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, số lượng được tinh gọn theo định hướng. Trong đó, một bộ phận cán bộ quản lý sau sắp xếp được bố trí trở lại giảng dạy hoặc chuyển sang vị trí công tác phù hợp.

Bà Sâm Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn là một trong số 2 cán bộ quản lý tại xã Quảng Hòa có nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ quản lý để trở lại làm giáo viên đứng lớp.

Bà Dung cho rằng, nguyện vọng này vừa phù hợp với nhu cầu thực tế (thiếu giáo viên đứng lớp), vừa tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp lại cơ sở giáo dục trường học trên địa bàn.

“ Bản thân tôi đã có gần 25 năm công tác tại xã Quảng Hòa, trong đó có hơn 10 năm làm phó hiệu trưởng. Thực hiện chủ trương chung, tôi đã trình bày nguyện vọng với lãnh đạo nhà trường và địa phương để quay lại bục giảng. Đối với tôi, niềm vui và hạnh phúc là tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò vùng sâu này. Bà Sâm Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Tại xã Đam Rông 2, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cũng được triển khai linh hoạt, trên cơ sở đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với các trường hợp chịu tác động trực tiếp, địa phương đã xây dựng phương án bố trí, sử dụng phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Bà Phạm Thị Tuất, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Lăng (xã Đam Rông 2) cho biết: “Bản thân tôi rất ủng hộ việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập. Quá trình sắp xếp, việc rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ là cần thiết, qua đó từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên”.

Bà Phạm Thị Tuất, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Lăng cũng xin trở lại đứng lớp sau nhiều năm làm quản lý

Sau nhiều năm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Lăng, bà Tuất cũng có nguyện vọng trở lại làm giáo viên đứng lớp. Theo bà Tuất, đây là công việc bà đã có nhiều năm gắn bó, đồng thời phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân.

Bảo đảm quyền lợi cho giáo viên, học sinh

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.580 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.450 cơ sở giáo dục công lập và 131 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Dự kiến sau sắp xếp, giảm 604 cơ sở giáo dục công lập; giảm 1.067 cán bộ quản lý, giảm 744 nhân viên.

Quá trình sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục tại Lâm Đồng được triển khai khoa học, thận trọng

Điều quan trọng nhất trong quá trình sắp xếp đó là bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học sinh. Không để việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp ảnh hưởng đến cơ hội học tập và chất lượng giáo dục.

Thực tế, quá trình sắp xếp lại cơ sở giáo dục công lập cũng đặt ra không ít băn khoăn đối với phụ huynh, nhất là tại những địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn khó khăn.

Một số phụ huynh lo ngại việc thay đổi điểm trường hoặc điều chỉnh địa bàn tuyển sinh có thể khiến học sinh phải đi học xa hơn, phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số.

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay cơ bản phụ huynh, học sinh đã hiểu đúng và ủng hộ chủ trương chung.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp không làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập và chất lượng giáo dục

Ông Dương Tất Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết: “Quá trình sắp xếp, địa phương xác định nền tảng giáo dục của học sinh là trung tâm. Thời gian qua, bên cạnh việc gặp gỡ, nắm bắt tâm tư của cán bộ quản lý, giáo viên, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, thông tin để phụ huynh, học sinh hiểu và ủng hộ chủ trương”.

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục không chỉ là bài toán giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc mạng lưới giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu thực tế của người học. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 4 tuổi; có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương theo Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Quá trình sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục tại các địa phương được triển khai khoa học, thận trọng.

Mục tiêu là sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hiện có, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát triển ổn định.

“ Việc sáp nhập, sắp xếp trường học phải được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, chất lượng dạy và học, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi học tập của học sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một số địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu đúng về chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.