Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tạo nền tảng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn Lâm Đồng đang được học tiếng Việt trước khi bước vào lớp 1. Đây là giải pháp quan trọng nhằm xóa rào cản ngôn ngữ, giúp các em tự tin đến trường và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu tháng 7, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1, năm học 2026 - 2027

Giúp học sinh tự tin vào lớp 1

Trường Tiểu học và THCS Đắk Plao (xã Quảng Khê) đang triển khai 2 lớp dạy tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1. 100% học sinh tham gia là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn.

Cô giáo H’Bồm, giáo viên lớp 1A cho biết, lớp học có hơn 30 học sinh, trong số này nhiều em chưa được học tiếng Việt. Trong khoảng thời gian 1 tháng, giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh từ cách ngồi, cầm phấn cho tới những nét ngang, nét dọc, chữ cái và thanh điệu của tiếng Việt để các em có thể tự tin bước vào năm học mới.

Cô giáo H’Bồm hướng dẫn học sinh viết nét ngang, nét dọc trong những buổi học đầu tiên

“Khi đến lớp, phần lớn các em còn bỡ ngỡ do thay đổi môi trường học tập. Nhiều em không giao tiếp với giáo viên, bạn bè bằng tiếng Việt mà sử dụng tiếng mẹ đẻ, khiến các em gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và hòa nhập với môi trường học tập", cô H’Bồm giải thích.

Là người dân tộc Mạ, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh vùng đồng bào DTTS, cô H’Bồm cho rằng, dạy học cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải truyền sự tự tin cho trẻ, giúp các em vượt qua rào cản về ngôn ngữ.

“ Sau hơn 1 tuần triển khai, từ chỗ chưa biết tiếng Việt, nhiều em đã có thể viết được nhiều nét cơ bản. Cô giáo H’Bồm, Trường Tiểu học và THCS Đắk Plao

Bên cạnh lớp cô H’Bồm, lớp 1B do cô Trịnh Thị Quỳnh làm chủ nhiệm cũng rộn ràng tiếng học sinh ê a đánh vần. Mặc dù còn ngọng nghịu, chưa tròn vành, rõ chữ song đây là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực dạy tiếng Việt tại ngôi trường vùng sâu này.

Cô Quỳnh thông tin, trong lớp có rất nhiều học sinh đồng bào Mông. Thế nên, có những từ ngữ tiếng Việt tưởng chừng rất đơn giản nhưng giáo viên phải mất nhiều thời gian để giải thích, hỗ trợ các em phát âm. Mỗi bài học cũng dài hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn từ giáo viên.

Không chỉ tại xã Quảng Khê, nhiều trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các lớp học tiếng Việt với nhiều hình thức linh hoạt, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập trước năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Bằng Lăng, xã Đam Rông 2, 44 học sinh người Cơ Ho, M’nông cũng tham gia lớp học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, năm học 2026 - 2027.

Giáo viên Trường Tiểu học Bằng Lăng hướng dẫn học sinh cầm phấn, viết bảng

Bà Dương Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bằng Lăng cho biết, trong thời gian học, các em sẽ được làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt, luyện nghe, nói thông qua các hoạt động kể chuyện, đọc thơ, hát, trò chơi ngôn ngữ, vẽ tranh, đóng vai và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, 2 lớp học được tổ chức theo phương châm "Học mà chơi - Chơi mà học", tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả.

“Trong 80 tiết, các giáo viên sẽ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tạo hứng thú và tính chủ động cho trẻ trước khi bước vào môi trường học tập ở bậc tiểu học”, bà Bình cho hay.

Các lớp dạy tiếng Việt được tổ chức theo phương châm "Học mà chơi - Chơi mà học"

Qua nhiều năm triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em DTTS trước khi vào lớp 1, bà Huỳnh Thị Vi Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thạnh (xã Hàm Thạnh) cho biết, phần lớn học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập và tiếp thu bài nhanh hơn.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các em giảm bỡ ngỡ, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng DTTS và các khu vực khác.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS

Những lớp học tiếng Việt dành cho trẻ em trước khi vào lớp 1 đang được triển khai không chỉ giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ mà còn góp phần tạo cơ hội tiếp cận tri thức công bằng cho trẻ em DTTS và nâng cao chất lượng giáo dục.

Giáo viên trao đổi với phụ huynh về việc đưa con em tới trường học tiếng Việt

Bà Trần Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đắk Plao (xã Quảng Khê) cho biết, để bảo đảm tất cả học sinh được thụ hưởng chính sách này, nhà trường và chính quyền địa phương đã rà soát đối tượng, vận động phụ huynh đưa con em đến trường.

“Chính sách nhận được sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh. Trong tổng số 80 học sinh DTTS chuẩn bị vào lớp 1, 64 học sinh đã đến trường, số còn lại sẽ đi học trong tuần tới”, bà Sen cho hay.

Các trường bố trí giáo viên dạy và chủ nhiệm để theo sát học sinh ngay từ lớp 1

Song song với công tác giảng dạy, ngành giáo dục đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên, ưu tiên lựa chọn những người có năng lực chuyên môn và am hiểu văn hóa địa phương.

Một số trường học bố trí giáo viên là người bản địa, đồng thời dự kiến phân công làm chủ nhiệm khi vào năm học để thuận lợi theo dõi, đồng hành, hỗ trợ học sinh.

Sau 1 tuần học, học sinh DTTS đã tự tin hơn, đặc biệt là trong giao tiếp

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu triển khai dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người DTTS trước khi vào lớp 1. Trong đó đặt mục tiêu 100% trẻ em là người DTTS gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng Việt được dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Nhấn mạnh về hoạt động của dạy và học tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1, ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho rằng, tiếng Việt là công cụ để tiếp thu kiến thức. Chính vì vậy, việc dạy tiếng Việt sẽ góp phần quan trọng vào kết quả học tập của trẻ và tác động đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Việc tổ chức dạy tiếng Việt trước khi vào lớp 1 không chỉ giúp trẻ em vùng đồng bào DTTS tự tin hòa nhập môi trường học tập mà còn góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Lâm Đồng.

“ Đối với học sinh DTTS, việc được trang bị nền tảng tiếng Việt trước khi vào lớp 1 sẽ giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động tiếp cận bài học, giảm bỡ ngỡ khi bước vào môi trường tiểu học. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho học sinh vùng đồng bào DTTS. Ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng