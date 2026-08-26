Thông tin đối ngoại Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ lễ tân ngoại giao và nghi lễ đối ngoại Sáng 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về lễ tân ngoại giao, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Chương trình được trực tuyến đến 124 điểm cầu toàn tỉnh.

Quang cảnh tại đầu cầu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại, lễ tân và cán bộ có liên quan tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.



Tại chương trình, các đại biểu được báo cáo viên của Bộ Ngoại giao truyền đạt những nội dung tổng quan về lễ tân ngoại giao và nghi lễ đối ngoại tại địa phương; nhận thức chung về bản chất, vai trò của công tác lễ tân; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động lễ tân ngoại giao.



Các đại biểu dự buổi tập huấn

Theo nội dung tập huấn, lễ tân ngoại giao là tổng hợp các quy tắc, nghi thức và thông lệ quốc tế được áp dụng trong quan hệ giữa các quốc gia nhằm tổ chức các hoạt động đối ngoại chính thức. Công tác này không chỉ mang tính hình thức mà mỗi chi tiết trong tổ chức, đón tiếp đều truyền tải thông điệp đối ngoại.

Trong đó, 4 nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh gồm: bình đẳng; tôn trọng chủ quyền quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế và pháp luật nước sở tại; có đi có lại.

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao truyền đạt các nội dung đến học viên

Bên cạnh kiến thức nền tảng, lớp tập huấn tập trung vào những kỹ năng thực tiễn trong tổ chức các hoạt động đối ngoại, đón tiếp đoàn khách quốc tế. Qua đó giúp cán bộ xử lý đúng quy trình, nghi thức, hạn chế những sai sót có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Quốc Tuyến phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Quốc Tuyến nhấn mạnh, hoạt động tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Lâm Đồng ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện, hoạt động đối ngoại và hình ảnh Lâm Đồng trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.