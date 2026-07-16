Thời sự Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, xã Sơn Mỹ tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ I, nhằm thu hút các nhà đầu tư hoạt động vào cuối năm 2026.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp

Chiều 16/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để nắm bắt tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng).

Đồng chủ trì có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải, cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với xã Sơn Mỹ - nơi có dự án.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I có tổng quy mô 1.074 ha. Toàn dự án có 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất, tài sản trên đất bị thu hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Sơn Mỹ, các đơn vị liên quan đã tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu kết luận buổi làm việc

Cụ thể, quá trình niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ hiện mới thực hiện được 177 hộ/205 hộ. Diện tích bàn giao mặt bằng còn thấp, mới chỉ được hơn 109 ha/400 ha. Việc bổ sung các khoản chi phí đầu tư vào đất đối với các tổ chức không có đơn kháng cáo vẫn chưa hoàn thiện.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Đối với xã Sơn Mỹ, cần hoàn thành việc họp xét và cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý của các cá nhân, tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu xã Sơn Mỹ có cam kết cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, mà trước mắt là tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường cho người dân trong vùng dự án.

Định kỳ hàng tuần phải báo cáo tiến độ lên UBND tỉnh. Đến hết tháng 9/2026, các đơn vị quyết tâm bàn giao hết mặt bằng để triển khai xây dựng và tiến hành thu hút các dự án vào cuối năm 2026.

Đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện dự án, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ I đóng vai trò then chốt, là dự án lõi của Lâm Đồng.

Việc hoàn thiện dự án sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư vào hoạt động, từ đó, giải bài toán về thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương và các vùng lân cận.



Đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vấn đề khó khăn nhất đối với dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I không phải nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Quan trọng là địa phương, các đơn vị liên quan có vào cuộc quyết tâm, quyết liệt hay không.