Thời sự Lâm Đồng tập trung điều trị các bệnh nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm từ bánh mì Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng tập trung tối đa nguồn lực y tế để điều trị cho các bệnh nhân, kiên quyết không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Ngày 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, đã có 84 trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy sau khi sử dụng sản phẩm tại Cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà). Các bệnh nhân lần lượt được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng tập trung tối đa nguồn lực y tế để điều trị cho các bệnh nhân, kiên quyết không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Đồng thời, cơ quan chức năng cần phát thông báo rộng rãi, yêu cầu những ai từng ăn bánh mì tại cơ sở này nếu có triệu chứng bất thường phải đến ngay trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Địa phương khẩn trương tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả, Sở Y tế Lâm Đồng được giao nhiệm vụ tăng cường tập huấn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.