Kinh tế Lâm Đồng tập trung giải ngân vốn cho các dự án ODA Các dự án ODA tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai. Trong khi nhiều dự án trọng điểm tập trung hoàn tất nghiệm thu, đưa vào khai thác, một số dự án hạ tầng nông nghiệp cũng đẩy nhanh giải ngân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thi công tuyến giao thông nội đồng Bàu Chim - Hòa Thuận (Ảnh minh họa)

Ưu tiên vốn ODA cho các dự án lớn

Tháng 7/2023, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết khoản vay ODA trị giá 10.672 tỷ đồng với Chính phủ Việt Nam để triển khai nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.

Từ nguồn vốn này, nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Một số công trình đã hoàn thành phần lớn khối lượng, đang thực hiện nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, năm 2025, tổng vốn bố trí đạt 48,7 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 18,7 tỷ đồng. Nguồn vốn này được ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất cây trồng và ổn định sinh kế cho người dân vùng dự án.

Hiện nay, Lâm Đồng đang triển khai dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp giai đoạn I với tổng vốn 4,7 tỷ yên Nhật (tương đương hơn 829 tỷ đồng), sử dụng nguồn vốn vay ODA của JICA.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp giai đoạn I góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành địa phương có thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa

Dự án gồm 15 tiểu dự án tại nhiều địa phương, tập trung nâng cấp hệ thống giao thông và thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây được đánh giá là một trong những khoản vay ODA có điều kiện ưu đãi nhất từ trước đến nay, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải ngân và triển khai dự án.

Đặc biệt, dự án góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược của tỉnh là xây dựng Lâm Đồng trở thành địa phương có thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa và phát triển thành cụm sản xuất rau hàng đầu Đông Nam Á.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh, dự án đã đạt nhiều kết quả bước đầu. Trong đó, Trung tâm Giao dịch hoa Đà Lạt được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối nông sản của địa phương với thị trường trong và ngoài nước.

Trung tâm được xây dựng tại khu vực cuối đèo Mimosa, gần các vùng chuyên canh rau, hoa trọng điểm. Các hạng mục đang triển khai gồm: 3 bãi đỗ xe với diện tích hơn 6.310 m², hệ thống đường giao thông nội bộ, tuyến đường chính cấp IV miền núi, cùng các công trình gia cố suối chính dài hơn 240 m và suối phụ gần 273 m.

Đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các dự án ODA vẫn còn nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Đối với các dự án đang triển khai, tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và nhân lực, bảo đảm thi công đúng tiến độ.

Thi công tuyến giao thông nội đồng Đồng Me đi Phú Thuận (Ảnh minh họa)

Với các dự án mới, công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu; chủ động chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ để có thể triển khai ngay khi hiệp định vay có hiệu lực.

Các dự án đề xuất mới cũng phải được đánh giá kỹ về sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn, mức độ sẵn sàng triển khai và tính phù hợp với quy hoạch, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Song song đó, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Trọng tâm là xử lý dứt điểm những khó khăn về giải phóng mặt bằng, đấu thầu và sự khác biệt giữa quy định trong nước với yêu cầu của nhà tài trợ.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính khi xem xét các khoản vay ODA phải đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, chất lượng khoản vay, lãi suất và các chi phí liên quan; ưu tiên bố trí ODA cho các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa và các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.