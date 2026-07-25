Pháp luật Lâm Đồng tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc Lâm Đồng đang tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) để tạo các đoạn tuyến liên tục, mở rộng mũi thi công và tăng tốc dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Máy móc thi công nhộn nhịp trên công trường dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn đi qua xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Tạo mặt bằng liên tục cho công trường

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên công trường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, nhiều máy móc, thiết bị đã được huy động đến các khu vực đã có mặt bằng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang triển khai 7 mũi thi công, từ mở đường công vụ đến thi công nền đường và các công trình trên tuyến.

Dự án dài khoảng 66 km, trong đó hơn 55 km đi qua Lâm Đồng, ảnh hưởng 929 hộ dân và 8 tổ chức tại 5 xã, phường. Đến nay, gần 90% hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tuy nhiên, diện tích bàn giao thực tế mới đạt gần 28%, khiến GPMB vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án.

Máy móc tập kết tại dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn đi qua Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tại Phường 2 Bảo Lộc, nhiều khu vực đã đủ điều kiện để triển khai thi công. Tuy nhiên, một số vị trí quan trọng như khu vực nút giao Lý Thái Tổ vẫn còn hồ sơ phải hoàn thiện nên chưa thể bàn giao đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc Nghiêm Văn Việt cho biết, địa phương đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát từng trường hợp còn vướng, hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện để sớm phê duyệt phương án bồi thường.

Lãnh đạo UBND Phường 2 Bảo Lộc báo cáo với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc đi qua địa bàn

Theo ông Việt, ngoài khối lượng hồ sơ lớn, nhiều trường hợp còn phải xác minh nguồn gốc đất hoặc liên quan đến bố trí tái định cư. Vì vậy, địa phương vừa đẩy nhanh thủ tục, vừa đối thoại, giải thích để tạo đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng.

“ Quan điểm của địa phương là xử lý từng trường hợp cụ thể, không để hồ sơ đủ điều kiện bị chậm, tập trung giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Phó Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc Nghiêm Văn Việt

Khu vực nút giao Lý Thái Tổ của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn đi qua Phường 2 Bảo Lộc vẫn chưa nhận được mặt bằng liên tục

Tại xã Đạ Huoai, công tác GPMB được tập trung triển khai. Một số hộ dân đã nhận tiền, bàn giao đất nhưng vẫn còn những trường hợp chưa đồng thuận dù phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai Lưu Hồng Long cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan gặp gỡ từng hộ dân, giải thích chính sách và xử lý các kiến nghị theo quy định.

“Chúng tôi xác định phải tạo được sự đồng thuận của người dân. Khi quyền lợi được bảo đảm, địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án triển khai”, ông Lưu Hồng Long nói.

Lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai báo cáo với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn đi qua địa bàn

Song song với GPMB, các khu tái định cư cũng được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Riêng khu tái định cư Đạ Huoai quy mô 140 lô đang được hoàn thiện hạ tầng. Mục tiêu của tỉnh là bố trí nơi ở mới kịp thời để không làm chậm tiến độ thu hồi đất.

Mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

Sau lễ khởi công cuối năm 2025, nhà đầu tư đã huy động nhân lực, máy móc và hình thành các khu lán trại, bãi tập kết vật tư dọc tuyến. Tại những vị trí đã có mặt bằng, các mũi thi công đang triển khai nền đường, cống hộp, hầm chui dân sinh và đường công vụ.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tập trung thi công tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Theo đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, khó khăn lớn nhất hiện nay là mặt bằng được bàn giao còn rời rạc. Nhiều đoạn tuyến bị chia cắt khiến việc tổ chức thi công đồng bộ chưa đạt như kế hoạch.

“Máy móc, nhân lực đã được huy động và chúng tôi sẵn sàng mở thêm các mũi thi công. Điều cần nhất hiện nay là có mặt bằng liên tục. Khi địa phương bàn giao được các đoạn tuyến đủ dài, tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh rõ rệt”, đại diện nhà đầu tư cho biết.

Việc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực có mặt bằng

Bên cạnh công tác GPMB, dự án vẫn còn một số nội dung cần được tháo gỡ như hoàn thiện hồ sơ thiết kế, xác định bãi đổ thải, nguồn vật liệu và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực địa mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đánh giá GPMB vẫn là nhiệm vụ cần đặc biệt tập trung. Một số khu vực chưa tạo được mặt bằng liên tục nên ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa, nắm bắt tiến độ tại các vị trí quan trọng, ưu tiên giải phóng mặt bằng của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Tại một số vị trí quan trọng cần ưu tiên GPMB như nút giao Lý Thái Tổ, đồng chí Nguyễn Hồng Hải cho rằng tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn còn chậm. Nếu không tăng tốc, công tác GPMB sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhà đầu tư, tập trung xử lý trước các vị trí cầu, nút giao và những đoạn có thể triển khai thi công ngay.

Mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ GPMB mà quan trọng hơn là tạo được các đoạn tuyến liên tục để nhà đầu tư đưa thiết bị, nhân lực vào thi công đồng bộ.

Một đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được dọn dẹp, san ủi sau khi được bàn giao mặt bằng sạch

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc về tái định cư, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân. Hạ tầng các khu tái định cư phải được đẩy nhanh để không trở thành điểm nghẽn của dự án.

Đối với nhà đầu tư và các đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động nguồn lực, mở rộng các mũi thi công ngay khi có mặt bằng. Các sở, ngành phải bám sát hiện trường, kịp thời xử lý những khó khăn thuộc lĩnh vực phụ trách.

“ Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng. Từng điểm nghẽn phải được giao rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và theo dõi đến khi hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Lâm Đồng đang dồn lực vào công tác giải phóng mặt bằng, tạo các đoạn tuyến liên tục để nhà đầu tư tăng tốc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Với mục tiêu đưa tuyến cao tốc vào khai thác trong quý IV/2027, Lâm Đồng đang chuyển trọng tâm từ theo dõi tiến độ sang tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể.

Khi mặt bằng được bàn giao liên tục, các mũi thi công sẽ được mở rộng, tạo điều kiện để dự án tăng tốc trong giai đoạn nước rút. Đây được xem là giai đoạn quyết định để dự án bứt tốc trong những tháng cuối năm 2026.