Pháp luật Lâm Đồng tập trung gỡ vướng mắc về đất đai cho doanh nghiệp Đất đai vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất đối với tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Trước thực tế đó, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, với quan điểm xuyên suốt là đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Vướng mắc về đất đai là nhóm vấn đề được nhiều dự án ngoài ngân sách đề xuất cần tháo gỡ tại Lâm Đồng

Gỡ vướng để khơi thông nguồn lực đầu tư

Từ thủ tục khai thác khoáng sản, giải phóng mặt bằng đến chính sách tài chính về đất đai, mỗi dự án tại Lâm Đồng gặp một khó khăn khác nhau nhưng đều cần sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ.

Điển hình là dự án khai thác mỏ sét phục vụ sản xuất gạch tuynel của Công ty Cổ phần Đại Kim Sơn tại xã Tân Lập. Doanh nghiệp cho biết, hồ sơ gia hạn đã nộp nhưng phải bổ sung nhiều lần, qua nhiều cơ quan nên thời gian xử lý kéo dài. Trong lúc chờ giải quyết, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động khai thác với quy mô hạn chế nên phương tiện bị cơ quan chức năng tạm giữ, ảnh hưởng đến sản xuất.

Đại diện Công ty Cổ phần Đại Kim Sơn thẳng thắn chia sẻ những khó khăn và bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quan tâm, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hồ sơ chưa thể giải quyết ngay do trước đây Công ty Cổ phần Đại Kim Sơn chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp hồ sơ chưa đúng thời hạn và để xảy ra tình trạng đất bị lấn chiếm. Sau khi doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, vướng mắc còn lại là các phương tiện đang được cơ quan công an xử lý nên chưa đủ điều kiện hoàn tất thủ tục cấp phép.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh rà soát nghĩa vụ tài chính còn phát sinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể điều kiện gia hạn hoặc cấp phép mới. UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với Công an tỉnh để sớm hoàn tất các nội dung liên quan, bảo đảm vừa tháo gỡ khó khăn vừa tuân thủ quy định pháp luật.

Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng có nhiều dự án triển khai và một số dự án gặp khó trong giải phóng mặt bằng

Theo cơ quan chuyên môn, việc xử lý chỉ có thể thực hiện sau khi xác định rõ hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất để phân định phần diện tích người dân sử dụng ổn định với diện tích lấn chiếm. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên đối thoại, tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp và người dân tìm được tiếng nói chung; chính quyền cơ sở phải chủ động làm cầu nối nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là đất đai để tạo điều kiện cho các dự án ngoài ngân sách hoạt động

Trong khi đó, dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Nam Lâm, ở xã Bảo Lâm 3 lại gặp vướng mắc ở các thủ tục thu hồi đất, tách thửa và xử lý phần diện tích giao thông đã đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối chủ trì, phối hợp với địa phương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và thống nhất phương án xử lý theo quy định.

Rà soát chính sách, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Không chỉ các dự án cụ thể, nhiều doanh nghiệp tại KCN Lộc Sơn, phường B’Lao cũng phản ánh những bất cập trong chính sách đất đai.

Theo đại diện các doanh nghiệp, nhiều lô đất nằm phía trong KCN nhưng vẫn bị áp đơn giá như vị trí mặt tiền. Trong khi đó, việc áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất chưa thống nhất khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bảng giá đất mới và việc xác định vị trí tính tiền thuê chưa thực sự phù hợp. Cơ quan thuế cũng khẳng định chính sách miễn tiền thuê đất hiện chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước trực tiếp cho thuê theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp tại KCN Lộc Sơn, phường B'Lao kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đất đai để phục vụ hoạt động sản xuất

Trước những phản ánh này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Thuế tỉnh rà soát toàn bộ đơn giá thuê đất, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Những trường hợp đủ điều kiện phải được tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Đinh Vũ Anh trao đổi hướng tháo gỡ khó khăn về giá thuê đất đối với các dự án ngoài ngân sách

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, phía sau mỗi hồ sơ không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là tiến độ dự án, dòng vốn đầu tư, việc làm của người lao động và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định luôn quan tâm đối thoại, gỡ vướng mắc về đất đai để khơi thông nguồn lực cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Vì vậy, từng vụ việc phải được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cơ quan chủ trì xử lý; nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tham mưu, không để thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Quan điểm xuyên suốt của UBND tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Không chỉ tháo gỡ từng hồ sơ cụ thể, Lâm Đồng đang hướng tới xử lý những “điểm nghẽn” mang tính hệ thống, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, khơi thông nguồn lực đất đai và tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng hơn.