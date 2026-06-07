Thời sự Lâm Đồng tập trung huy động nhân công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học biên giới Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị thi công tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến vấn đề nhân công, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm việc với các đơn vị

Chiều 6/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã có buổi họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS (Trường PTNT liên cấp) tại 5 xã biên giới Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư tham dự. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với đơn vị thi công, các xã có dự án triển khai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc thiết bị tăng tốc tiến độ các dự án

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, các dự án Trường PTNT liên cấp là công trình của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Đơn vị thi công chính là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 319 miền Nam ( Công ty 319) phải xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này để quyết tâm, quyết liệt triển khai.

“ Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu đã xác định khó khăn tác động đến việc thi công các dự án. Lâm Đồng đã hỗ trợ, tạo điều kiện hết mức có thể. Bây giờ, đơn vị thi công không đổ thừa trách nhiệm cho ai hết. Bằng mọi giải pháp phải huy động, tăng cường nhân công, bảo đảm hoàn thiện dự án đúng tiến độ cam kết. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Lâm Đồng hiện đang triển khai xây dựng 5 dự án Trường PTNT liên cấp, với tổng mức đầu tư gần 1.444 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có 2 dự án trọng điểm dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027 là Trường PTNT liên cấp Thuận An và Trường PTNT liên cấp Quảng Trực đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng.

3 dự án còn lại tại các xã Đắk Wil, Tuy Đức và Thuận Hạnh đang được tập trung máy móc san nền, nỗ lực về đích đúng hạn vào năm 2027.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trước thềm năm học mới

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quá trình thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, thiếu nhân công tại các công trình là yếu tố chính dẫn đến chậm tiến độ các dự án.

Đơn cử như tại dự án Trường PTNT liên cấp Quảng Trực, nhà thầu mới chỉ bổ sung được 20 trong tổng số 80 công nhân như đã cam kết trước đó với tỉnh.

Liên quan đến vấn đề nhân công, đại diện Công ty 319 cam kết tăng ca, tăng kíp cả ngày lẫn đêm, quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án.

“Chúng tôi sẽ tăng cường thêm 3 tổ nhân công, với số lượng khoảng hơn 90 người để bổ sung tại công trường. Bằng mọi cách sẽ bàn giao công trình đúng thời gian để bước vào năm học mới”, đại diện Công ty 319 cam kết.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn đề xuất giải pháp tăng cường nhân công, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng xem xét chi viện khẩn cấp khoảng 300 công nhân, cán bộ kỹ thuật để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các nhà thầu phải xác định tiến độ và chất lượng công trình là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

“Tất cả các dự án phải hoàn thành toàn bộ phần thô trước ngày 15/7. Thường trực các tổ công tác tiếp tục theo dõi, giám sát công việc và báo cáo tiến độ thi công hằng ngày về lãnh đạo UBND tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Công ty 319 hoàn thành phần thô các dự án trước ngày 15/7/2026

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là những dự án có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, là công trình "ý Đảng, lòng dân" phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Tất cả hệ thống chính trị phải quyết tâm với tinh thần tập trung cao độ.

“ Công ty 319 cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Hơn bao giờ hết, các nhà thầu khác đang triển khai dự án tại Lâm Đồng nói chung, khu vực phía Tây nói riêng cần huy động máy móc, nhân lực, vật lực hỗ trợ Công ty 319 tăng tốc các dự án. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ công tác thường trực tại công trình theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ từng ngày lên lãnh đạo tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên phải) yêu cầu các nhà thầu tại Lâm Đồng huy động máy móc, trang thiết bị hỗ trợ Công ty 319 để cùng chia sẻ khó khăn, đẩy nhanh các dự án

Về phía chính quyền các địa phương - nơi có các công trình trường học cần xây dựng kế hoạch sớm, nhằm huy động lực lượng tại chỗ cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm môi trường trước ngày khai giảng năm học mới.