Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy nhanh các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh ngày 19/8

Ngày 19/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã phân loại hơn 1,92 triệu thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS. Trong đó, hơn 550.000 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và gần 392.400 thửa đủ điều kiện đồng bộ lên hệ thống VNLIS.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Bùi Thanh Hà báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 8/2026

So với cuối tháng 7, số thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 tăng gần 77%, trong khi số thửa đủ điều kiện đồng bộ VNLIS tăng hơn 5 lần. Số thửa cần tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa cũng giảm gần 15%.

Công tác đối soát thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được đẩy mạnh. Nhiều trường hợp đã được xác thực, đồng bộ, số dữ liệu cần tiếp tục xử lý giảm so với kỳ trước.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả trong phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn

Bên cạnh làm sạch dữ liệu hiện có, Lâm Đồng đang triển khai các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu tại những địa bàn chưa có dữ liệu.

Đến nay, sản phẩm đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại một số địa phương đã được bàn giao để kiểm tra, nghiệm thu. Dữ liệu của 26 xã, phường với hơn 233.800 thửa đất đã được đưa lên hệ thống VNPT-iLIS phục vụ kiểm tra. Dữ liệu không gian tại 14 xã đã được đưa vào vận hành.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trao đổi về khó khăn trong đối soát thông tin về dữ liệu dân cư và đất đai

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng dữ liệu đối với các thửa đất chưa có dữ liệu vẫn chưa đạt yêu cầu, mới hoàn thành hơn 26% khối lượng được giao. Nhiều địa bàn phải thực hiện đồng thời các công đoạn đo đạc, chỉnh lý bản đồ, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính trước khi hoàn thiện dữ liệu.

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Để tăng tốc, tỉnh huy động thêm lực lượng hỗ trợ số hóa hồ sơ. Trong 3 tuần đầu tháng 8, đoàn viên, viên chức và giáo viên tình nguyện đã hỗ trợ xử lý gần 200.000 hồ sơ, tập trung vào nhóm còn thiếu hồ sơ quét.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh xác định trọng tâm là làm sạch hơn 1,37 triệu thửa đất Nhóm 2, hoàn tất đối soát thông tin dân cư, bổ sung hồ sơ quét và dữ liệu không gian. Các dự án đang triển khai được yêu cầu thực hiện theo hướng hoàn thành đến đâu, nghiệm thu và cập nhật đến đó.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhưng cho rằng tiến độ hiện vẫn chậm so với yêu cầu. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng tốc, phấn đấu đưa Lâm Đồng từ nhóm cuối lên mức trung bình trong 34 tỉnh, thành phố.

Theo đồng chí Lê Trọng Yên, nhiệm vụ quan trọng không chỉ là tăng số lượng mà phải nâng chất lượng dữ liệu, nhất là tỷ lệ dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Công an và các Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực phải phối hợp chặt chẽ, khắc phục tình trạng dữ liệu không đồng nhất và đẩy nhanh xác minh thông tin người sử dụng đất.

Các xã, phường của Lâm Đồng theo dõi phát biểu của các đại biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, dữ liệu đất đai phải được khai thác hiệu quả để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giảm việc người dân phải đi lại nhiều lần và hỗ trợ thực hiện phân cấp, phân quyền.

Đối với các dự án còn dang dở, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu triển khai đồng thời các phần việc, quyết liệt tháo gỡ khó khăn và bảo đảm tiến độ. Các đơn vị liên quan phải phối hợp với Trung ương, đơn vị vận hành phần mềm để dữ liệu được cập nhật, đồng bộ và vận hành thông suốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu tập trung nguồn lực cho việc xây dựng dữ liệu đất đai

UBND cấp xã được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo đối soát dữ liệu dân cư, vận động người dân kê khai đăng ký đất đai và phối hợp kiểm tra, nghiệm thu các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đoàn, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều phối lực lượng hỗ trợ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.