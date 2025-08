Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tập trung quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 Ngày 1/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì Hội nghị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự trực tiếp tại Hội trường còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành là thành viên UBND tỉnh; trưởng các cơ quan: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Thống kê tỉnh, Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI, Ngân hàng Nhà nước khu vực 10, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh…; 124 chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu…

Lãnh đạo các sở ban ngành tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, cho biết: Đây là Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội đầu tiên sau thực hiện chính quyền 2 cấp. Qua 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, chúng ta đã nỗ lực thực hiện rất nhiều việc để hoàn thành nhiệm vụ, cả hệ thống chính trị vào cuộc và đạt kết quả tốt…

Lãnh đạo các sở ngành và đơn vị hành chính cấp xã tham dự Hội nghị

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và giải pháp tháng 8 làm sao để Lâm Đồng đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2025; trong đó, có 4 chỉ tiêu quan trọng: tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và các công trình trọng điểm …

Ông Bùi Thế, Chủ tịch UBND phường Lang Biang phát biểu về thuận lợi của Phường khi tiếp quản cơ sở vật chất của huyện cũ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thế Hanh cho biết: Ngay sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh vào ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành liên quan và kịp thời tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh trình Tỉnh ủy; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2025; chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực.

Ông Trần Văn Sĩ, Chủ tịch UBND xã biên giới Quảng Trực báo cáo tình hình

UBND tỉnh đã thường xuyên theo dõi sát sao tình hình triển khai nhiệm vụ các ngành, địa phương; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 đạt được những kết quả nổi bật:

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời một số ý kiến của các địa phương.

Sản xuất đã đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được các địa phương chủ động triển khai hiệu quả, đạt 85% kế hoạch năm với 4.708 ha đã chuyển đổi. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Lĩnh vực du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, Lâm Đồng là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có khởi sắc… Cơ bản hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã, tạo không khí vui tươi, phấn khởi…

Đồng chí Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời kiến nghị của các địa phương

Lãnh đạo các xã phường, đặc khu đã báo cáo tình hình thực hiện chính quyền 2 cấp, và kiến nghị giải quyết khó khăn; tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đất đai và quản lý bảo vệ rừng, thiếu biên chế, thiếu cán bộ xã nhất là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, trụ sở xuống cấp, thiếu máy móc thiết bị, chưa có bản đồ đo đạc nên người dân phải chịu chi phí, vấn đề rác thải và vệ sinh môi trường, thu hút đầu tư, dư cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao…

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Đây là cuộc họp kinh tế - xã hội đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng mới. Các ý kiến phát biểu tạo nên nhiều cảm xúc và cũng có nhiều vấn đề. Qua 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp theo mô hình mới. Các yếu tố đánh giá kết quả đạt được đã được trình bày trong báo cáo. Ý kiến của Chủ tịch UBND cấp xã cho thấy nỗ lực của các địa phương đã kế thừa thành tựu 3 tỉnh, vừa lắp ghép vận hành bộ máy, làm ngày làm đêm thực hiện nhiệm vụ…

Lãnh đạo các xã, phường toàn tỉnh dự hội nghị

Mặc dù kết quả đạt được khả quan, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh còn nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn trung bình cả nước. Một số công trình trọng điểm là cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng nhưng còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, chuyển đổi số chưa tương xứng… Quá trình vận hành bộ máy 2 cấp và kết quả Đại hội Đảng bộ cấp xã cũng đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh, rút ra bài học để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tập trung triển khai đồng thời, hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng và chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2025; hoàn thành dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm chất lượng. Chú trọng 6 tư duy cốt lõi trong phục vụ nhân dân, tư duy đổi mới, tư duy chuyển đổi số, tư duy hành động, tư duy hội nhập và học hỏi… Bên cạnh đó, chúng ta phải giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức, hoàn thiện văn hóa công sở, tác phong lề lối làm việc…

Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, xã biên giới của tỉnh báo cáo về phương án xây dựng trường Dân tộc nội trú tại địa phương

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn của cán bộ công chức toàn tỉnh; nhất là ở cấp xã, khi công việc nhiều, cán bộ chuyên trách thiếu phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, thậm chí Chủ tịch UBND cấp xã đã phải hỗ trợ làm phần việc của công chức… Đồng chí Bí thư cũng nêu ra các yêu cầu cụ thể cho chính quyền cấp xã trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn hóa - giáo dục…

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý báo cáo về hoạt động của đặc khu, đồng thời kiến nghị lãnh đạo quan tâm triển khai cơ chế chính sách chính quyền đặc khu

Đồng chí Bí thư tin tưởng và kỳ vọng, dù yêu cầu nhiệm vụ cao, thời gian không dài và công việc hoàn toàn mới, nhưng cả hệ thống chính trị sẽ nỗ lực phấn đấu và thành công trong vận hành mô hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, cho biết đã nhận trách nhiệm trước Chính phủ về các chỉ tiêu mà Lâm Đồng chưa đạt; trong đó, có giải ngân vốn đầu tư công và các công trình trọng điểm. Chủ tịch yêu cầu: Trong thời gian tới, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế bảo đảm tăng trưởng trên 8%; tập trung ổn định bộ máy, giải quyết khó khăn vướng mắc cho công chức, viên chức và người lao động…

Chủ tịch đề nghị Bí thư, Chủ tịch xã, phường, đặc khu rà soát trong nội bộ của mình phân công nhân sự đúng vai, thuộc bài; thiếu thì tuyển để làm cho đúng. Các sở ngành thực hiện công tác tổ chức tập huấn ở cả 3 khu vực. Tập trung quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Giải quyết các hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của doanh nghiệp. Chủ tịch các xã phường, đặc khu rà soát các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn mình báo cáo về Sở Tài chính; tập trung giải phóng mặt bằng các công trình giao thông để kết nối không gian; rà soát các khoản thu tạo nguồn; chỉnh trang cảnh quan công sở thành các tiểu công viên ngàn hoa.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ tịch tỉnh khẳng định: Chủ tịch xã đóng vai trò quan trọng trong thu ngân sách, nhất là nguồn thu liên quan đến đất đai. Xử lý tài sản công ưu tiên giáo dục, y tế, cộng đồng trước khi chuyển đổi mục đích; trụ sở ở 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) phải bảo quản tốt để sử dụng khi có nhu cầu… Tài sản và các trang thiết bị xã nào thiếu thì phải báo cáo… Sở Xây dựng rà soát các trụ sở xã và Trung tâm Hành chính công có nhu cầu cấp thiết phải sửa chữa, xây dựng… Tăng cường hoa, hạn chế khói thuốc nơi công sở…

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch “Bình dân học vụ số” sẽ tập huấn sử dụng AI, trợ lý ảo, ChatGPT cho toàn dân… Tháng 8 sẽ có Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tháng 10 sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Khó khăn và vướng mắc của các xã phường, đặc khu sẽ được ghi nhận qua mạng và sẽ có giải pháp kịp thời xử lý…