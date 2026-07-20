Thời sự Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Chiều 20/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chủ trì buổi làm việc, tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi tiếp, làm việc với các doanh nghiệp vào chiều 20/7

Tại buổi làm việc, đại diện một số doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, khai thác khoáng sản, giá thuê đất trong khu công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính liên quan đến quá trình triển khai dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Công ty Cổ phần Đại Kim Sơn phản ánh vướng mắc trong khai thác khoáng sản tại xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng

Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ nguyên nhân, hướng xử lý và xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết.

Đại diện Công ty TNHH Cà Ty nêu khó khăn của dự án triển khai tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Thanh Hà giải đáp vướng mắc về đất đai tại dự án

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp và báo cáo của các cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát từng nội dung, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu kết luận buổi tiếp, làm việc gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các đơn vị cần chủ động giải quyết, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, không để hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án.

Phó Trưởng Thuế Lâm Đồng Đinh Vũ Anh trả lời kiến nghị liên quan đến giá thuê đất tại Khu công nghiệp Lộc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được thực hiện trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, phát triển sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn kiến nghị vướng mắc về giá thuê đất

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn. Trong quá trình giải quyết cần xác định rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp được xem xét, giải quyết hiệu quả.