Chính trị Lâm Đồng tập trung xử lý các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng Sáng 8/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển và ổn định tình hình ở khu vực nội địa.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Trong công tác nội chính, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các địa phương chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại hội nghị

Tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm 16,21% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường vẫn còn xảy ra; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xuất hiện tại một số địa phương.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm gắn với cải cách hành chính; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan tư pháp; từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động bổ trợ tư pháp.

Về công tác thi hành án dân sự, trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết xong 12.745 việc, đạt 52,7%; về tiền, đã thi hành xong trên 3.039 tỷ đồng, đạt 33,86%.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XIII báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện xuất nhập cảnh, thu thuế xuất nhập khẩu tại hội nghị

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác thi hành về việc và tiền tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải chủ động theo dõi, dự báo tình hình, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế, môi trường.

“ Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: đất đai, đầu tư công, khoáng sản. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Cùng với đó, đẩy mạnh công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.