Thời sự Lâm Đồng tập trung xử lý hiệu quả các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cấp ủy, cơ quan, đơn vị Lâm Đồng tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các kết luận của Trung ương

Sáng 12/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, tồn tại theo các thông báo kết luận của UBKT Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương

Báo cáo tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy thông tin, đến nay, Lâm Đồng đã hoàn thành 14 nội dung của 4 nhóm vấn đề mà UBKT Trung ương kết luận. Đối với những nội dung còn lại đang được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Tuy nhiên, quá trình thực hiện khắc phục các nội dung còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến yêu cầu về tiến độ của Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện, mỗi đơn vị rà soát từng nội dung, lĩnh vực, từ đó, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, giải pháp để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các yêu cầu theo kết luận của Trung ương.

“ Các đơn vị tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện. Trên cơ sở này, mỗi cơ quan liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ khắc phục, hoàn thành đầy đủ các nội dung Trung ương đã chỉ đạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi làm việc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị chủ động phối hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời.