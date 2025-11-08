Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng tham gia Giải vô địch Cầu lông cá nhân Quốc gia 2025 Đoàn Lâm Đồng có 9 VĐV tham gia Giải vô địch Cầu lông cá nhân Quốc gia năm 2025, diễn ra từ ngày 10 - 16/8 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai.

157 tay vợt đến từ 17 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài Giải vô địch Cầu lông cá nhân Quốc gia năm 2025. Trong đó, gồm 97 nam và 57 nữ, thi đấu tại các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đoàn VĐV Cầu lông tỉnh Lâm Đồng tham dự Giải

Niềm hy vọng gặt hái huy chương của Đoàn Lâm Đồng sẽ được đặt vào các nội dung đôi nam, nơi có sự góp mặt của cặp VĐV số 1 Việt Nam hiện nay là Đình Hoàng - Đình Mạnh. Ở nội dung đôi nam nữ, đoàn Lâm Đồng cũng đặt nhiều kỳ vọng có huy chương.

Giải vô địch Cầu lông cá nhân Quốc gia năm nay đặc biệt quan trọng. Bởi thành tích thi đấu của các tay vợt hàng đầu sẽ là cơ sở để tuyển chọn gương mặt tham dự SEA Games 33 năm 2025.

Giải đấu là cơ sở để tuyển chọn các gương mặt đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 33 năm 2025



Giới chuyên môn dự báo một số gương mặt đã có sự khẳng định chuyên môn sẽ chiếm ưu thế trong nội dung sở trường. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ hoàn toàn cũng có thể xảy ra.

Người hâm mộ chờ đợi Nguyễn Thiên Lộc (TP. Hồ Chí Minh), Lương Tuấn Huy, Nguyễn Xuân Mạnh (TP. Hà Nội), Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Hằng (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thúy Cải, Vũ Thị Hoa (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh (Hưng Yên)… sẽ có cơ hội vượt qua các tay vợt nổi tiếng.