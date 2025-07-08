Tin mới

    Thời sự

    Lâm Đồng thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

    Lê Dung - Hồng Phước 07/08/2025 11:31

    Ngày 6/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 97-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

    Ban Chỉ đạo gồm có 15 đồng chí, do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban.

    Các Phó Trưởng ban là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gồm có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 199-QĐ/TW, ngày 20/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

    Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao làm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tổ chức điều phối, tham mưu, phục vụ toàn diện cho hoạt động của Ban. Ban có con dấu riêng và kinh phí hoạt động do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định hiện hành.

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thời sự
              Lâm Đồng thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO