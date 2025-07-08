Thời sự Lâm Đồng thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ngày 6/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 97-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Ban Chỉ đạo gồm có 15 đồng chí, do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gồm có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 199-QĐ/TW, ngày 20/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao làm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tổ chức điều phối, tham mưu, phục vụ toàn diện cho hoạt động của Ban. Ban có con dấu riêng và kinh phí hoạt động do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định hiện hành.