Kinh tế Lâm Đồng thành lập Hiệp hội Bất động sản Chiều 24/7, Đại hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2026 - 2031) diễn ra thành công tốt đẹp, chính thức đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ I (2026 - 2031)

Tham dự đại hội có các đồng chí: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đông đảo hội viên.

Các đồng chí: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp; Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự đại hội

Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Việc hình thành tổ chức này được kỳ vọng sẽ tạo đầu mối tập hợp cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tham gia phản biện, góp ý chính sách nhằm thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững.

Lãnh đạo các sở ngành, địa phương, Hiệp hội tham dự đại hội

Theo Ban Tổ chức, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Lâm Đồng sở hữu không gian phát triển rộng lớn, kết nối giữa khu vực cao nguyên, trung du, duyên hải và kinh tế biển.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự đại hội

Đây là điều kiện để mở rộng thị trường bất động sản ở nhiều lĩnh vực như: đô thị, nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp ghi nhận những nỗ lực của Ban Vận động và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thành lập hiệp hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội sớm kiện toàn tổ chức, triển khai hoạt động theo đúng điều lệ, phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; chủ động tổng hợp các kiến nghị từ hội viên, tham gia góp ý chính sách, tăng cường minh bạch thông tin và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng cần lấy hội viên làm trung tâm, tập trung nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa hoạt động nghề nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối đầu tư.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phát biểu chúc mừng đại hội

Ông Đính khẳng định, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ Lâm Đồng trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã thông qua điều lệ hiệp hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và nghị quyết đại hội.

Điều lệ quy định hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí và không vì mục đích lợi nhuận.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Du lịch Hòn Rơm, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Tuyên cho biết, Ban Chấp hành sẽ sớm hoàn thiện bộ máy, xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, phát huy trí tuệ tập thể và tạo ra những giá trị thiết thực cho hội viên.

Ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Du lịch Hòn Rơm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển từ 250 - 300 hội viên là tổ chức và cá nhân; xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của hội viên; hằng năm tổ chức ít nhất hai chương trình đối thoại hoặc góp ý chính sách; đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, cập nhật pháp luật, nghiên cứu và công bố thông tin thị trường.

Hiệp hội cũng hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường minh bạch trên thị trường và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2026 - 2031)

Trong khuôn khổ đại hội, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng đã ký kết hợp tác với Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk nhằm tăng cường phối hợp trong nghiên cứu thị trường, đào tạo, ứng dụng công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Đây được xem là bước khởi đầu để hiệp hội mở rộng mạng lưới hợp tác, nâng cao năng lực hỗ trợ hội viên và đóng góp vào sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.