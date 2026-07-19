Kinh tế Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng Năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư, đất đai và thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

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Tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động, Lâm Đồng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,97%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,2%; dịch vụ tăng 8,65%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 51,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên phản ánh nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới, tỉnh vẫn cần tháo gỡ nhiều nút thắt, nhất là về đầu tư công, hạ tầng, đất đai, cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư.

Trong các nguồn lực phát triển, đầu tư công tiếp tục được xác định là "vốn mồi", có vai trò dẫn dắt và lan tỏa tới các nguồn lực xã hội.

Theo ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ nhằm hoàn thành các công trình hạ tầng mà còn phải phát huy vai trò "vốn dẫn dắt", tạo sức lan tỏa để thu hút mạnh mẽ nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội.

"Cùng với việc bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo dư địa cho tăng trưởng", ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Tài chính cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra

Thực tế cho thấy, nhiều công trình có ý nghĩa chiến lược đang được tập trung triển khai như các tuyến cao tốc: Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; các hồ chứa nước lớn và hệ thống khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng.

Đây đều là những dự án có sức lan tỏa lớn, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

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Dù vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một trong những vấn đề cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; một số thủ tục đầu tư kéo dài; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đầu tư công, đất đai và quy hoạch cũng là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng có quy mô diện tích, dân số và không gian phát triển lớn hơn trước, tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ được phát huy khi quy hoạch được hoàn thiện đồng bộ, quỹ đất được khai thác hiệu quả và các thủ tục liên quan đến đất đai được giải quyết nhanh chóng, minh bạch.

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Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện là tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; đồng thời thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 56.118 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến, điều quan trọng hiện nay không chỉ là thu hút thêm dự án mà phải nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao như: công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, năng lượng sạch và du lịch chất lượng cao.

Đây sẽ là nền tảng để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn.

Hướng đến nguồn lực tăng trưởng mới

Nếu đầu tư công và hạ tầng là những động lực trước mắt thì về lâu dài, Lâm Đồng cần tạo bước đột phá từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay trong công tác điều hành 6 tháng đầu năm, tỉnh đã xác định việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đây cũng là cơ sở để xây dựng các chính sách phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương trong giai đoạn mới.

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Nông nghiệp tiếp tục là lợi thế nổi bật của Lâm Đồng. Với khoảng 109.500 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó gần 1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh, tỉnh đang giữ vai trò là một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Tuy nhiên, dư địa nâng cao giá trị gia tăng vẫn còn rất lớn khi tỷ lệ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị chưa tương xứng với tiềm năng.

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Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản, logistics, bảo quản sau thu hoạch và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ là giải pháp quan trọng để gia tăng giá trị cho sản phẩm, nâng cao thu nhập của người dân và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,46%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; nhiều sản phẩm chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Tỉnh cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và thu hút thêm các dự án sản xuất quy mô lớn.

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Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 12 triệu lượt khách trong sáu tháng đầu năm, tăng 18,1% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 825 nghìn lượt.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian du lịch của Lâm Đồng được kết nối từ cao nguyên đến biển, mở ra điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, nghỉ dưỡng, sinh thái, nông nghiệp và văn hóa.

Để hiện thực hóa những tiềm năng đó, nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới sẽ đóng vai trò quyết định. Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến bố trí khoảng 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn, tăng hơn 50% so với giai đoạn trước. Đồng thời, 18 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 158.000 tỷ đồng sẽ được triển khai, kết hợp giữa vốn ngân sách, vốn Trung ương hỗ trợ, vốn đối tác công tư (PPP) và các nguồn lực xã hội hóa.

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Cũng theo ông Lê Ngọc Tiến, quy mô nguồn vốn này không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng mà còn tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực kết nối vùng, thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Điều quan trọng là các nguồn lực phải được phân bổ đúng trọng tâm, đúng lĩnh vực ưu tiên và sử dụng hiệu quả, tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Trước yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

Thực tiễn cho thấy, mỗi dự án được tháo gỡ khó khăn sẽ mở ra thêm cơ hội phát triển; mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn sẽ tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư; mỗi tuyến giao thông được hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển cho cả vùng.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi lợi thế về quy mô, vị trí địa kinh tế và không gian phát triển ngày càng rõ nét, Lâm Đồng đang có cơ hội để vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Muốn hiện thực hóa mục tiêu đó, điều cốt lõi là tiếp tục khơi thông các nguồn lực thông qua cải cách thể chế, hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.