Kinh tế Lâm Đồng thắt chặt giám sát khai thác khoáng sản Để bảo vệ tài nguyên, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động khai thác khoáng sản, đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án chế biến các loại khoáng sản đúng tiến độ và đem lại hiệu quả.

Nhiều điểm khai thác đá nhỏ lẻ ở vùng sâu gây khó khăn cho cơ quan quản lý khoáng sản Lâm Đồng

Theo Sở Công thương, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng rất lớn về trữ lượng bô xít và titan. Theo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng tiềm năng về trữ lượng và tài nguyên quặng bô xít trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 7 tỷ tấn quặng nguyên khai (chiếm 73% tổng trữ lượng và tài nguyên của cả nước), trong đó trữ lượng quặng bô xít huy động vào khai thác là 3,45 tỷ tấn quặng nguyên khai. Đối với titan, có trữ lượng và tài nguyên khoáng sản quặng titan khoảng 566 triệu tấn (chiếm 92,6% tổng trữ lượng và tài nguyên quặng titan của cả nước). Trong đó, khu vực thăm dò, khai thác có 17 khu vực, tổng diện tích 15.986 ha, trữ lượng và tài nguyên 124,3 triệu tấn.

Về khoáng sản bô xít, ngoài 2 dự án bô xít Nhân Cơ và Tân Rai đang hoạt động với công suất 650.000 tấn alumin/năm/tổ hợp; dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân đang đầu tư xây dựng với công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm/năm (dự kiến đi vào sản xuất giai đoạn I, với công suất 150.000 tấn nhôm/năm trong năm 2026).

Đối với khoáng sản titan, đến nay đã có 6 khu vực được cấp giấy phép khai thác khoáng sản với diện tích 2.208 ha và 10 khu vực được cấp giấy phép thăm dò, với diện tích 10.277,9 ha.

Với tiềm năng và lợi thế như trên, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là ngành công nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại địa phương.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án để sớm đưa các dự án đang đầu tư xây dựng đi vào vận hành sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay, việc quy hoạch khoáng sản của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, nhất là tình trạng chồng lấn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc cấp phép khai thác còn nhiều thủ tục phức tạp.

Hoạt động khai thác cát, đá trái phép ngày càng tinh vi, thường diễn ra ở những nơi hẻo lánh, có người cảnh giới, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng vốn còn hạn chế về nhân lực và phương tiện.

Để khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, các cấp, ngành chức năng cần tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến khoáng sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm tại các mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường do khai thác khoáng sản.

Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chồng lấn quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cũng như rà soát khoanh định, bổ sung các điểm mỏ khai thác khoáng sản, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ đủ điều kiện.