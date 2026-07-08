Thời sự Lâm Đồng thúc đẩy giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các đơn vị khu vực phía Tây tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quy trách nhiệm người đứng đầu và xem kết quả giải ngân vốn đầu tư công là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì phiên họp

Sáng 7/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 1 nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đức báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 khu vực phía Tây tỉnh

Theo Sở Tài chính, đến ngày 5/8, tiến độ giải ngân của Tổ công tác số 1 đã có chuyển biến so với tháng trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhiều dự án quy mô lớn và các công trình mới được bố trí vốn chưa tạo được khối lượng thanh toán, trong khi vẫn còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Tây đạt 27 - 37% Theo thống kê của Sở Tài chính Lâm Đồng, đến ngày 5/8/2026, 28 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh đã giải ngân được hơn 314 tỷ đồng trong kế hoạch vốn hơn 846 tỷ đồng được giao, đạt tỷ lệ trên 37%. Các ban quản lý dự án khu vực phía Tây đã giải ngân được hơn 887 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn hơn 3.234 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 27%.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa Thái Minh Châu nêu nhiều giải pháp để đạt được kết quả giải ngân tích cực tại địa phương

Các khối sở, ngành và nhiều xã, phường đã có chuyển biến tích cực, song khối ban quản lý dự án vẫn là nhóm giải ngân chậm do nhiều công trình chưa đủ điều kiện thanh toán.

Riêng các dự án lâm nghiệp có tỷ lệ giải ngân thấp vì phụ thuộc thời vụ chăm sóc rừng vào những tháng cuối năm.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng Hà Sỹ Sơn báo cáo tình hình triển khai các dự án lớn của đơn vị làm chủ đầu tư

Qua rà soát, nguyên nhân lớn nhất khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng là nhiều nguồn vốn được bổ sung vào cuối quý II và cuối tháng 7. Sau khi được giao vốn, các địa phương phải thực hiện đầy đủ quy trình chuẩn bị đầu tư, thẩm định và đấu thầu theo quy định nên chưa thể phát sinh khối lượng thanh toán ngay.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn ở nhiều dự án. Việc chuyển tiếp chính sách đất đai làm kéo dài thời gian lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Xuân Quỳnh trao đổi tháo gỡ các dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền

Một số công trình còn vướng di dời hạ tầng điện, khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất hoặc chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý. Năng lực tài chính của một số nhà thầu còn hạn chế, trong khi giá vật liệu xây dựng biến động, nguồn cung đất, cát, đá khan hiếm và thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Ngọc Nhân trao đổi về hướng tháo gỡ và quan điểm giải quyết các dự án còn khó khăn, vướng mắc

Trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm di dời hạ tầng kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất và thủ tục giao vốn, đồng thời rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các dự án mới được bố trí vốn.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương tạm ứng hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán theo từng giai đoạn, không để dồn khối lượng vào cuối năm nhằm tăng nhanh tỷ lệ giải ngân.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng Đỗ Tấn Sương thông tin cụ thể về tình hình giải ngân vốn và cam kết của các đơn vị, địa phương khu vực phía Tây

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải lượng hóa tiến độ, khối lượng công việc và kết quả thực hiện; lấy số vốn thực tế được Kho bạc Nhà nước thanh toán làm thước đo hiệu quả giải ngân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương phía Tây tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các xã, phường và chủ đầu tư bám sát tiến độ đã cam kết, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Trách nhiệm người đứng đầu phải gắn với kết quả giải ngân.

“ Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước tỉnh và Nhân dân nếu để dự án chậm tiến độ. Bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển chung mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường phân cấp, chủ động hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị rà soát, cập nhật giá vật liệu xây dựng sát thực tế để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai dự án.

Các cơ quan chức năng phải theo dõi, cảnh báo tiến độ từng công trình, kịp thời xử lý các điểm nghẽn ngay từ cơ sở. Mục tiêu là đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế đúng thời điểm, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và tạo dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo.