An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế tập thể, tạo sinh kế cho phụ nữ Phát triển kinh tế tập thể đang mở ra cơ hội khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều phụ nữ Lâm Đồng. Nhiều hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chị Lương Thị Yến Vân ở phường Xuân Trường - Đà Lạt thành lập hợp tác xã góp phần tiêu thụ, quảng bá nông sản địa phương

Hợp tác xã mở hướng đi mới cho phụ nữ

Trước đây, gia đình chị Lương Thị Yến Vân ở phường Xuân Trường - Đà Lạt thường xuyên rơi vào cảnh nông sản được mùa nhưng mất giá. Mỗi lần thương lái ép giá, công sức của người trồng gần như không được đền đáp xứng đáng.

Không chấp nhận cảnh "được mùa mất giá", chị Vân chủ động thu mua nông sản, quảng bá trên mạng xã hội và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp gia đình bán được rau. Sau đó, nhiều bà con cũng nhờ bán hộ. Khách hàng ngày càng nhiều nên tôi quyết định thành lập hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ lâu dài", chị Vân nhớ lại.

Nghĩ là làm, chị Vân mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp, thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Vườn Nhà Đà Lạt với 7 thành viên. Những ngày đầu không ít lần hợp tác xã rơi vào cảnh hàng hóa tiêu thụ chậm. Không để nông sản bị bỏ phí, chị cùng các thành viên đầu tư máy sấy, nghiên cứu chế biến sâu để kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ vài mặt hàng rau, củ, quả tươi ban đầu, đến nay, hợp tác xã đã phát triển hơn 150 mặt hàng nông sản tươi cùng 35 sản phẩm chế biến sâu như: rau sấy lạnh, bột rau củ, trà bồ công anh, sữa chua sấy, sầu riêng sấy, ớt sấy thăng hoa... Trong đó, 12 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Hợp tác xã do chị Lương Thị Yến Vân làm giám đốc tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ trên địa bàn

Cùng với đầu tư dây chuyền sản xuất, hợp tác xã còn phát triển hơn 1 ha vùng nguyên liệu hữu cơ và liên kết với 225 hộ dân trên diện tích gần 30 ha để sản xuất theo quy trình VietGAP.

Mỗi ngày, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 3 tấn nông sản tươi, chế biến từ 100 - 200 kg sản phẩm khô, đạt doanh thu khoảng 18 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động với thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Điều khiến chị Vân tâm đắc nhất là ngày càng nhiều nông dân yên tâm sản xuất nhờ đầu ra ổn định và giá trị nông sản được nâng lên.

"Chúng tôi muốn phát triển nhiều hơn các sản phẩm chế biến sâu, mở rộng mô hình trải nghiệm nông nghiệp để du khách hiểu hơn về nông sản Đà Lạt", chị Vân chia sẻ.

Tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế tập thể

Thực hiện Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", giai đoạn 2023 - 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, mở rộng thị trường và tạo điều kiện để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế tập thể.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tập huấn triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2026 - 2035 cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn

Đặc biệt, các mô hình kinh tế tập thể đã tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động nữ, vượt mục tiêu của đề án, với mức thu nhập bình quân từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống của phụ nữ và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh đã tổ chức 548 lớp tập huấn, truyền thông về phát triển kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã năm 2023, thu hút hơn 48.380 hội viên phụ nữ tham gia; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử cho hơn 250 nữ quản lý hợp tác xã.

Không chỉ hỗ trợ kiến thức, hội còn đồng hành với các hợp tác xã trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tổ chức các diễn đàn liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

Nhờ đó, giai đoạn 2023 - 2026, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ phụ nữ thành lập mới 16 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 60 hợp tác xã và 111 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý với 338 thành viên nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" giai đoạn 2023 - 2026

Bên cạnh đó, hội còn xây dựng một dự án liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả do phụ nữ làm chủ với kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã trên thị trường.

Theo bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, phát triển kinh tế tập thể không chỉ giúp phụ nữ tăng thu nhập mà còn tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực quản lý, làm chủ khoa học - công nghệ và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương.

“ Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 01, tập trung hỗ trợ thành lập các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bà H’Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Cùng với việc tăng cường hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, khoa học - công nghệ và thương mại điện tử, các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.