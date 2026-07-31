Khoa học - công nghệ Lâm Đồng thúc đẩy liên kết "3 nhà" vì hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Chiều 31/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Hội thảo mở ra nhiều tín hiệu tích cực cho sự hợp tác giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, mục tiêu xuyên suốt của hội thảo là hình thành cơ chế liên kết hiệu quả giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đặt ra bài toán thực tiễn; nhà trường và các nhà khoa học nghiên cứu, tìm lời giải; Nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

“ Mỗi 'nhà' đều có vai trò riêng nhưng phải cùng hướng đến mục tiêu chung là tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới; thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế của tỉnh và cả nước; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số", nâng cao Chỉ số phát triển kinh tế tư nhân (BPI), Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội thảo, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ ưu tiên trước mắt.

Trong đó, ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thông minh; tạo giống cây trồng mới thích ứng với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm cà phê, rau, hoa, trái cây và dược liệu của tỉnh.

Các nhà khoa học và doanh nghiệp tham dự tại hội thảo



Bên cạnh đó, tỉnh định hướng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ trong xử lý rác thải, nước thải, phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và phát triển năng lượng tái tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các nền tảng số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phát triển du lịch thông minh, số hóa tài nguyên văn hóa, nâng cao trải nghiệm du khách.

Theo TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, để có thể tạo ra sự liên kết, mỗi nhà đều phải xác định rõ vai trò của mình. Nhà nước tạo cơ chế thuận lợi, nhà trường tập trung nghiên cứu và doanh nghiệp đóng vai trò đầu tư trọng điểm. Chỉ có như thế sự liên kết mới đạt hiệu quả cao.

TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo

GS.TS Dương Tấn Nhựt, Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống cho biết: "Chúng tôi, những nhà khoa học sẵn sàng cam kết với Nhà nước và doanh nghiệp để tập trung nghiên cứu những sản phẩm tốt nhất trong thời gian ngắn, mang lại hiệu quả cao".

GS.TS Dương Tấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống trình bày tham luận tại hội thảo

Khẳng định với các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cho rằng để đạt mục tiêu đề ra, khoa học và công nghệ không thể tiếp tục phát triển theo hướng riêng lẻ, phân tán.

Thực tế cho thấy, chính quyền xây dựng chính sách nhưng chưa sát nhu cầu thực tiễn. Các cơ sở nghiên cứu, trường đại học có nhiều kết quả khoa học nhưng còn khó chuyển giao vào sản xuất. Trong khi, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ nhưng gặp khó trong tiếp cận chuyên gia và các nhà khoa học.

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Vì vậy, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Tỉnh Lâm Đồng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.