Thông tin Lâm Đồng thúc đẩy thuế điện tử: MB đồng hành doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và thương mại dịch vụ. Việc MB và Cục Thuế ký kết hợp tác triển khai các giải pháp thuế điện tử, thanh toán không tiền mặt và quản trị tài chính số được kỳ vọng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Đại diện MB và Cơ quan Thuế tham dự lễ ký kết hợp tác về chuyển đổi số tài chính - thuế

Tại lễ ký kết, lãnh đạo MB nhấn mạnh thông điệp lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm nền tảng. Theo định hướng này, ngân hàng không chỉ tham gia ở khâu thu nộp ngân sách, mà còn đồng hành từ quá trình thành lập doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, kê khai, nộp thuế đến tiếp cận các sản phẩm tín dụng dựa trên lịch sử tuân thủ thuế minh bạch.

Đặc thù của Lâm Đồng là sự hiện diện đồng thời của nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ doanh nghiệp bài bản đến hộ gia đình, cửa hàng nhỏ và điểm bán theo mùa vụ. Trong điều kiện đó, các giải pháp số chỉ phát huy hiệu quả khi đủ đơn giản để người dùng phổ thông tiếp cận, nhưng cũng đủ chuẩn để phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Đây chính là khoảng trống mà hợp tác MB - Cục Thuế hướng tới.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho biết lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện hơn. Với thế mạnh công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ lượng lớn khách hàng, MB cam kết phối hợp cùng Cục Thuế triển khai thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý thuế đang diễn ra nhanh hơn. Nghị định 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3/2026 đặt ra bước chuyển mới với hộ, cá nhân kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Cùng với đó, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành từ ngày 01/7/2026 tạo yêu cầu thay đổi trong quản lý nhà nước về thuế, đồng thời mở cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ.

Khi nông sản, du lịch và thương mại cùng bước vào quản trị số

Với những cơ sở có doanh thu phát sinh hằng ngày, điểm quan trọng không chỉ là nộp thuế đúng hạn mà còn là có dữ liệu đủ rõ để biết dòng tiền đến từ đâu, chi phí biến động thế nào và nghĩa vụ thuế cần chuẩn bị ra sao. Việc kết nối tài khoản ngân hàng với nền tảng thuế điện tử giúp giảm thời gian đi lại, giảm thao tác thủ công và tăng khả năng đối soát. Khi dữ liệu được ghi nhận đều đặn, người kinh doanh chủ động hơn thay vì chờ đến kỳ kê khai mới tổng hợp lại.

Đại diện Cơ quan Thuế tham dự lễ ký kết hợp tác với MB về thuế điện tử và chuyển đổi số

BIZ MBBank hỗ trợ hành trình doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, hợp tác MB - Cục Thuế được triển khai theo ba trụ cột. Trước hết là hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp qua BIZ MBBank, nền tảng ngân hàng số dành riêng cho doanh nghiệp. Khách hàng được đồng hành từ các bước nền tảng như tài khoản, chữ ký số, hóa đơn điện tử, qua đó bắt đầu hoạt động theo quy trình đúng chuẩn pháp lý và thuận tiện hơn.

Trụ cột tiếp theo là phối hợp truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực quản trị thuế, giúp chính sách mới đến gần hơn với cộng đồng kinh doanh. Đáng chú ý, MB định hướng cấp tín dụng tự động cho doanh nghiệp SME dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử và lịch sử tuân thủ thuế, với hạn mức tín chấp lên tới 5 tỷ đồng, giải ngân tối đa 2 ngày làm việc, phí bảo lãnh và ký quỹ 0%, phát hành chứng thư trong vòng 1,5 giờ. Toàn bộ quy trình được thực hiện 100% online trên BIZ MBBank.

“Buôn bán an tâm” với MB Seller

Với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, MB giới thiệu bộ giải pháp MB Seller mang thông điệp “Buôn bán an tâm”. Bộ giải pháp gồm 5 trụ cột: An tâm thu chi, An tâm quản trị, An tâm Thuế, An tâm Vốn và An tâm Sinh lời. Trong đó, tài khoản hộ kinh doanh giúp tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh, sẵn sàng liên kết eTax Mobile; loa thanh toán miễn phí 5 năm, bảo hành 1 đổi 1 giúp đối soát giao dịch tức thì và hạn chế thất thoát.

Ở nhóm An tâm quản trị và An tâm Thuế, phần mềm bán hàng MB Seller miễn phí trọn đời hỗ trợ quản lý doanh thu, điểm bán, nhân viên và sao kê tài khoản online đến 12 tháng. Trọng tâm của giải pháp là tự động ghi sổ doanh thu theo chuẩn quy định phục vụ kê khai thuế, đăng ký và xuất hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến. Nhờ vậy, quy trình từ bán hàng, ghi nhận doanh thu đến thực hiện nghĩa vụ thuế được thiết kế liền mạch hơn.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa MB và Cơ quan Thuế

Nền tảng cho nguồn thu bền vững

Với cách tiếp cận lấy người nộp thuế làm trung tâm, hợp tác MB - Cục Thuế cho thấy chuyển đổi số thuế cần đi cùng trải nghiệm sử dụng thuận tiện. Từ doanh nghiệp mới thành lập đến hộ kinh doanh lâu năm, mục tiêu cuối cùng là để người dân, doanh nghiệp tại Lâm Đồng buôn bán an tâm hơn, quản trị minh bạch hơn và có thêm động lực mở rộng kinh doanh trên nền tảng tuân thủ.

MB được thành lập năm 1994, hiện phục vụ khoảng 38 triệu khách hàng, có App MBBank, BIZ MBBank và mạng lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch. Đây là nền tảng để ngân hàng phối hợp cùng ngành Thuế đưa các giải pháp tài chính - thuế số đến gần hơn với đời sống kinh doanh tại địa phương.