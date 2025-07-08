Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng thúc đẩy xây dựng bến xe và bãi đậu xe thông minh khu vực Đà Lạt Chiều 7/8, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với các sở, ngành, các xã, phường để triển khai các bến xe, bãi đỗ xe, giải pháp đầu tư bãi đỗ xe thông minh khu vực Đà Lạt.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Khu vực Đà Lạt hiện có 3 bến xe khách, 23 vị trí bãi đỗ xe công cộng và khoảng 40 bãi xe nội bộ phục vụ khu điểm du lịch, siêu thị, chợ và khách sạn. Tổng diện tích khoảng 9,28 ha.

Đánh giá chung cho thấy, công suất hiện nay mới đáp ứng khoảng 10,1% nhu cầu đỗ xe tính toán của cư dân khu vực. Nếu cộng thêm số lượng du khách đến vào mùa cao điểm du lịch thì công suất hiện tại mới đáp ứng được 6,2% nhu cầu đỗ xe tính toán.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Trên thực tế, vào mùa cao điểm du lịch, hoặc cuối tuần, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, đỗ xe tràn lan, gây mất trật tự và an toàn giao thông là một vấn đề rất nghiêm trọng ở khu vực Đà Lạt, nhất là khoảng thời gian 7h30 sáng và chiều tối.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo về việc đầu tư các bến xe kết hợp bãi đậu xe

Đại diện Sở Xây dựng cũng đã báo cáo đề xuất việc đầu tư xây dựng bến xe kết hợp bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, bãi đậu xe đầu đèo Prenn.

Trong đó, bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa, thuộc tiểu khu 144A, xã Lạc Dương với quy mô 36,69ha, phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ đậu xe taxi, ô tô con, phục vụ khoảng gần 35 ngàn người. Tổng mức đầu tư khoảng trên 884 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Bãi xe đầu Đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh) có quy mô hơn 38ha, công suất phục vụ 790 chỗ dành cho xe bus (xe khách 50 chỗ), khoảng 122 chỗ dành cho xe minibus và khoảng hơn 200 chỗ dành cho taxi, xe con; phục vụ khoảng gần 34.000 người.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc

Dự án bãi đỗ xe thông minh khu vực Đà Lạt dự kiến thực hiện thí điểm tại bãi đỗ xe chợ Liên Nghĩa Đức Trọng và bãi đỗ xe khu vực chợ Đà Lạt theo hình thức thu phí kín và hở. Dự kiến đầu tư khoảng 500 triệu đồng, bố trí từ ngân sách tỉnh. Dự án này, sau thời gian thí điểm và trên cơ sở đánh giá, khắc phục các khó khăn vướng mắc sẽ tổ chức triển khai mở rộng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã thảo luận các nội dung về: quy hoạch, chi phí đầu tư, khả năng thu hồi vốn của các bãi xe tư nhân kinh doanh khai thác, phân tích nguyên nhân dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp phát huy tác dụng các điểm đổ xe như: điều tra cơ bản quy hoạch các tuyến đường, duy trì và phát huy việc đậu xe theo ngày chẵn, lẻ; đậu đỗ theo giờ, cuối tuần; nghiên cứu đề xuất mức thu phí theo lượt, theo thời gian cao điểm trong ngày và ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý khai thác bãi đỗ xe.

Đại diện phường Lâm Viên - Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành liên quan, các địa phương khu vực Đà Lạt tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh điều tiết, giảm áp lực về hạ tầng giao thông, giải quyết nhu cầu đậu đổ xe của người dân và du khách.

Trong đó, cần có giải pháp trước mắt và lâu dài trong xử lý giao thông. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tổ chức khảo sát hiện trạng, đánh giá lưu lượng xe, thời gian ở các vị trí có nguy cơ ùn tắc giao thông thường xuyên để điều tiết giờ, phương tiện và giải pháp công trình lâu dài.

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang phát biểu tại buổi làm việc

Đối với 2 bãi đỗ xe lớn ở khu vực ngã ba Đarahoa và Đèo Prenn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hiện trạng đất đai, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thủ tục để đề xuất tiến độ, lộ trình và cách làm. Trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng để hoàn thành đường vành đai sớm nhất, giải phóng áp lực giao thông của Đà Lạt. Cùng với đó, đề xuất các công trình trọng điểm, đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm áp lực giao thông giai đoạn 2025-2030.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp đó là rà soát hiện trạng, vị trí, nguồn kinh phí và tìm giải pháp đối với các bến xe tạm, các loại hình bến xe thông minh. Đồng thời, rà soát quy hoạch khu vực vùng quanh hồ Xuân Hương. Các phường vùng Đà Lạt tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm đậu đỗ khu vực trung tâm.