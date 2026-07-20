Chính trị Lâm Đồng thực hiện “Năm cán bộ cơ sở” Lâm Đồng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín theo đúng tinh thần chỉ đạo về “Năm cán bộ cơ sở” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiến trình chuyển đổi số.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng trong một buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường 1 Bảo Lộc

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở luôn được tỉnh quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã cơ bản bảo đảm đủ số lượng theo quy định.

Cụ thể: Bí thư cấp ủy 124/124 đồng chí; Chủ tịch UBND cấp xã 124/124 đồng chí; Chủ tịch HĐND cấp xã 124/124 đồng chí... Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên. Trong tổng số 9.179 cán bộ, công chức cấp xã, có 8.394 công chức có trình độ đại học trở lên, trong đó có 540 người có trình độ sau đại học; 785 công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp. Về lý luận chính trị, có 342 người đạt trình độ cao cấp; 2.770 người có trình độ trung cấp.

Cán bộ, công chức xã Lạc Dương từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chức danh lãnh đạo cấp xã cơ bản được bố trí đủ theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy, không để gián đoạn công việc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ghi nhận công tác cán bộ là điểm sáng nổi bật của tỉnh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ trưởng nhấn mạnh: Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện công tác cán bộ một cách chủ động, linh hoạt và rất quyết liệt ngay từ những ngày đầu vận hành.

Tỉnh đã kịp thời điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ để bổ sung nguồn lực cho cấp cơ sở; đặc biệt, việc tổ chức lễ ra quân với thông điệp rất rõ ràng “Chúng tôi là cán bộ xã” với sự tham gia của hơn 730 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ công an, quân đội, đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong việc hướng về cơ sở, tăng cường cho cơ sở.

Tuy vậy, thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều; một số vị trí còn thiếu cán bộ chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, nhất là các ngành tài chính - kế toán, địa chính, xây dựng, công nghệ thông tin…

Đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, đặc khu trong tỉnh tham gia tập huấn công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Nghị quyết đề ra nhiều mục tiêu cụ thể mang tính định lượng rõ ràng. Trong đó, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và bảo đảm trình độ về lý luận chính trị; 100% cán bộ, công chức cấp xã có khả năng xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý chuyên ngành và chữ ký số; phấn đấu mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 công chức có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin…

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh xác định nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, xây dựng các đề án có liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và quy hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thực chất… Đặc biệt, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, việc đánh giá cán bộ sẽ dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc thực tế và mức độ hài lòng của người dân.