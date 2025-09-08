Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng: Tiếp nhận 11 công dân bị lừa sang campuchia làm việc trái phép Ngày 9/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng của Vương quốc Campuchia trao trả.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và Campuchia làm việc trước khi trao trả 11 công dân

Tất cả 11 người bị lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp, với thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao". Trong số các công dân nói trên có 7 nam và 4 nữ, ở các tỉnh, thành khác nhau, xuất cảnh sang Campuchia. Họ vào làm việc trong khu phức hợp giải trí thuộc xã Đắk Đăm, huyện Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.

Nhóm người bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ do cư trú, lao động bất hợp pháp. Trong đó, 9 người khai bị bắt ngày 21/7 tại khu C, khu phức hợp giải trí tỉnh Mondulkiri; 2 người còn lại trốn được ra ngoài và đến Công an tỉnh Mondulkiri khai báo ngày 16/7.

Sau khi tiếp nhận 11 công dân từ nước bạn trao trả, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng và các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh và làm các thủ tục đưa các công dân trở về nơi cư trú.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm công dân này đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, có những công dân độ tuổi khá trẻ (trẻ nhất sinh năm 2011), mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao.

Lợi dụng tâm lý này, nhóm lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ bằng lời quảng cáo hấp dẫn. Những nạn nhân này bị đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch hoặc chỉ dẫn nhập cảnh hợp pháp qua Campuchia.

Nhóm người bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo, bị giám sát chặt chẽ. Các nạn nhân còn bị đe dọa, thậm chí bị hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.