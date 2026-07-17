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    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng tiếp nhận 801 đơn vị máu từ Ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa”

    Linh Thư 17/07/2026 13:28

    Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Hoa” trong khuôn khổ chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIV năm 2026.

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    Đông đảo tình nguyên viên đăng ký tham gia hiến máu

    Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đã có mặt để đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và tham gia hiến máu.

    Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và lực lượng hỗ trợ, các quy trình tiếp nhận máu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người hiến.

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    Đoàn viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

    Chương trình đã tiếp nhận 801 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

    Chương trình là hoạt động trọng tâm của Hành trình Đỏ tại Lâm Đồng nhằm lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng máu thường tăng cao.

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    Chương trình đã tiếp nhận 801 đơn vị máu tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Hoa”

    Qua 14 năm hưởng ứng Hành trình Đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện tại Lâm Đồng ngày càng phát triển, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

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    Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng hoa và chụp hình với các tình nguyện viên tham gia hiến máu
    Linh Thư Linh Thư

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        Lâm Đồng tiếp nhận 801 đơn vị máu từ Ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa”
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