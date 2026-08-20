Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tiếp sức phụ nữ vùng biên, xây dựng biên cương vững mạnh Ngày 20/8, tại xã Quảng Trực, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 và ra mắt mô hình “Số hóa Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh H’Vi Êban nhấn mạnh, chương trình đã và đang hướng đến hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên nâng cao đời sống, phát triển kinh tế và phát huy vai trò của phụ nữ và Nhân dân trong giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh H’Vi Êban mong muốn các cấp, hội tiếp tục chăm lo đời sống hội viên

Giai đoạn 2026 - 2030, các hoạt động tập trung hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và mua bán người.

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em tại 5 xã biên giới. Mỗi xã được hỗ trợ ít nhất một mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo; duy trì hoặc xây dựng mới ít nhất một mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao. Phấn đấu 100% cán bộ Hội và ít nhất 30% hội viên tại các xã biên giới được cài đặt, sử dụng ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Quế Phương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Quế Phương đề nghị, việc triển khai chương trình phải sát thực tế, thiết thực, hiệu quả; ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế và trẻ em khu vực biên giới.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, chương trình cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng phụ nữ vùng biên.

Các đơn vị ký kết tại chương trình

Tại hội nghị, 2 đơn vị ra mắt mô hình “Số hóa Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”. Các thành viên được trao tặng điện thoại thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, trao đổi thông tin và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trao điện thoại thông minh trong mô hình “Số hóa Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”

Dịp này, Ban Tổ chức trao “Mái ấm tình thương” trị giá 70 triệu đồng, 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát động phong trào “Nuôi heo đất đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hội Liên hiệp phụ nữ các thôn, bon xã biên giới ký kết tại hội nghị