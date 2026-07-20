Thời sự Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch năm 2026 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm) vừa có văn bản về việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề: “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương”, nhằm góp phần phục hồi và phát triển du lịch tỉnh.

Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch năm 2026

Trung tâm đề nghị UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, hộ kinh doanh… Đồng thời, chủ động vận động, đôn đốc các đơn vị xây dựng chương trình ưu đãi, sản phẩm kích cầu và đăng ký tham gia chương trình.

Cùng với đó, chủ động rà soát các điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa, lễ hội, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, di sản văn hóa và các giá trị đặc trưng của địa phương; phối hợp với Trung tâm và doanh nghiệp kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch mới phục vụ thị trường nội tỉnh và khách ngoài tỉnh.

Trung tâm đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các chương trình ưu đãi, sản phẩm kích cầu phù hợp với từng phân khúc khách hàng; phối hợp, kết nối các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, khu, điểm du lịch và các đơn vị cung ứng dịch vụ để xây dựng các gói sản phẩm liên kết, combo du lịch, tour, tuyến và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Trung tâm khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các chương trình ưu đãi, sản phẩm kích cầu phù hợp

Đối với các doanh nghiệp, Trung tâm khuyến khích tích cực xây dựng và đăng ký tham gia chương trình thông qua các nội dung liên quan. Trong đó, ưu tiên xây dựng các chương trình ưu đãi có thời gian áp dụng từ thời điểm Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại đến hết năm 2026 để tạo sức hút đối với thị trường khách trong nước và quốc tế.

Song song với đó, các đơn vị cần phát triển sản phẩm, chương trình trải nghiệm mới gắn với giá trị văn hóa, thiên nhiên, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề và đặc trưng của từng địa phương; đẩy mạnh các tour cuối tuần, du lịch gia đình, tour liên kết giữa các địa phương trong tỉnh nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Phát triển các sản phẩm, chương trình trải nghiệm mới gắn với giá trị văn hóa

Trung tâm cũng đề nghị doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp đối với khách đi theo đoàn, khách lưu trú dài ngày, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và các nhóm khách tiềm năng khác; cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách.