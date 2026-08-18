Đời sống Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 13689 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương thực hiện cắm biển báo nơi sông, suối

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 2398 ngày 14/8/2026 về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp xảy ra vụ việc đuối nước làm trẻ em tử vong, địa phương nơi xảy ra vụ việc phải khẩn trương triển khai xử lý vụ việc theo quy định. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các địa phương để xảy ra các vụ đuối nước trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý vụ việc kịp thời để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ các khu vực sông, suối, ao, hồ, đập thủy lợi, hồ thủy điện, công trình chứa nước, hố khai thác khoáng sản và các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Trên cơ sở đó, khẩn trương cắm biển báo, lắp đặt rào chắn, phao cứu sinh, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tồn tại các điểm nguy hiểm nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn.

Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè, ngoài giờ học và mùa mưa lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước; nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè, ngoài giờ học và mùa mưa lũ.