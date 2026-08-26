Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng tiếp tục tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng Ngày 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 14465 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế số ca mắc và tử vong.

Tuổi trẻ xã Đức Linh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết (ảnh: Linh Thư)

Lâm Đồng hiện đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết, trong khi thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bệnh tay chân miệng cũng được dự báo gia tăng khi học sinh trở lại trường, làm tăng nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát, phân tích tình hình, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh hằng tuần đến từng xã, phường, đặc khu; xác định các khu vực nguy cơ cao để triển khai biện pháp phù hợp. Các cơ sở y tế phải bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu và điều trị, hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu phối hợp ngành Y tế kiểm soát dịch trong trường học, theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm và xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh.

Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình và biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng; chú trọng các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện trên báo chí và mạng xã hội, nhất là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và thực hiện “3 sạch”.

UBND các xã, phường, đặc khu phải huy động cộng đồng diệt lăng quăng, bọ gậy, thực hiện “3 sạch” gồm: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch, đồng thời, chuẩn bị nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương chủ động, quyết liệt phòng dịch, không để sốt xuất huyết và tay chân miệng lan rộng, kéo dài trên địa bàn.