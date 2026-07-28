Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh Sáng 28/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham dự.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì hội nghị

Việc triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 tham dự

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến nay, 124/124 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được kiện toàn; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm tỷ lệ.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 644 lớp bồi dưỡng cho 52.099 lượt cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng; cùng 102 lớp bồi dưỡng cho 5.053 già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc, người có uy tín.

Các đại biểu tham dự

Hàng năm, toàn tỉnh huy động 3.428 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện hơn 10.358 tin, bài tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai. Từ đó kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được trong triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 Trần Hữu Nhân đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chiến lược của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng và an ninh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở; chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Các đơn vị, địa phương cần gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý; đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Lâm Đồng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.