    Lâm đồng: Tìm người thân của bé gái khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi

    Thụy Trang 08/08/2025 16:06

    Ngày 8/8, phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

    z6886239761418_9cb2b4f5875636c619b8fd300527069c.jpg
    Bé gái bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng

    Khoảng 10h ngày 8/8, cơ quan chức năng phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng. Bé gái khoảng 3 tuổi, mặc áo hồng nhạt có hình thỏ, quần hồng đậm; trong giỏ có 1 bình sữa, 1 chai nước suối, 1 gói sữa và tã giấy. Đáng chú ý, trong giỏ còn có bức thư viết tay, với nội dung: Con nhờ các cô các cậu giữ cháu dùm vì con đông, bé bị bệnh khuyết tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Tên cháu là Minh Thủy. Ngày 8 tháng 8 năm 2025. Ngoài ra, không có thông tin liên quan tới cháu bé.

    UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt thông báo ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé gái bị bỏ rơi trên thì kịp thời báo về UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt để xem xét giải quyết theo quy định. Trong thời gian chờ tìm thân nhân của cháu bé, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục để chăm sóc, bảo vệ, và tạm thời đưa bé gái vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ.

