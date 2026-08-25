Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp tư nhân UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, dự kiến diễn ra ngày 8/9 tại Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt, với khoảng 100 đại biểu tham dự.

Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025 (Ảnh tư liệu)

Hội nghị nhằm tạo không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, chuyển từ cách tiếp cận “kiến nghị, tháo gỡ khó khăn” sang “đồng kiến tạo chính sách”.

Nội dung đối thoại tập trung vào 4 trụ cột, gồm: đột phá thể chế; hạ tầng chiến lược; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; hợp lực công - tư để thúc đẩy tăng trưởng “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các doanh nghiệp sẽ trao đổi về: môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp cận đất đai, vốn, thủ tục hành chính, nhân lực, công nghệ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và các mô hình hợp tác công - tư.

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tập trung đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể gắn với những lợi thế của địa phương như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, logistics, kinh tế biển và năng lượng.

Điểm nhấn của hội nghị là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo UBND tỉnh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Các kiến nghị sẽ được phân loại, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp các vấn đề cần chuyển đến cơ quan Trung ương.

Hội nghị đồng thời tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng nhằm xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ động chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hướng tới các giải pháp cụ thể và cam kết thực hiện sau đối thoại.