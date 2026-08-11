Du lịch Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội Chiều 11/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; lãnh đạo ngành du lịch TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Nguyên Vũ)

Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng cho biết, hội nghị được tổ chức vào một thời điểm rất đặc biệt khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa, ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức hoạt động trở lại sau thời gian sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn và các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị (Ảnh: Nguyên Vũ)

Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, một trong những sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh sẽ diễn ra vào những tháng cuối năm. Đây là dịp để Lâm Đồng giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, con người, nông nghiệp và du lịch.

Theo đồng chí Nghiêm Đình Hiếu, Lâm Đồng mới không đơn thuần là sự cộng lại của 3 vùng đất, mà là sự cộng hưởng những lợi thế riêng có: khí hậu, nông nghiệp cao nguyên; chiều sâu văn hóa, tài nguyên đại ngàn; sức sống của biển, đảo và các hành lang giao thương rộng mở. Khi được kết nối, những lợi thế này sẽ giúp du lịch Lâm Đồng hình thành các hành trình dài hơn, sản phẩm đa dạng hơn và mở rộng thị trường.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ (Ảnh: Nguyên Vũ)

“ Khách đến Lâm Đồng bằng cách nào, ở đâu, trải nghiệm gì, đi tour nào, mua sắm gì và doanh nghiệp hai bên có thể cùng nhau bán sản phẩm đó ngay từ ngày mai hay không. Đó là câu chuyện xúc tiến mà chúng tôi muốn nói tại hội nghị này. Đồng chí Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh

Từ hội nghị này, tỉnh Lâm Đồng mong muốn các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và đối tác tại Hà Nội, các tỉnh phía Bắc xây dựng những chương trình cụ thể đưa khách từ phía Bắc đến Lâm Đồng. Đồng thời, quảng bá và đưa các sản phẩm du lịch Lâm Đồng đến gần hơn với thị trường phía Bắc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kỳ vọng các đơn vị sẽ bắt tay ngay vào xây dựng những sản phẩm du lịch mới (Ảnh: Nguyên Vũ)

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng giới thiệu những sản phẩm thế mạnh, cũng như trao đổi giải pháp kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Hiệp hội du lịch Lâm Đồng và Hà Nội ký kết biên bản hợp tác (Ảnh: Nguyên Vũ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp và kinh nghiệm quý báu của các đơn vị. Đây là những gợi mở thiết thực để Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng và bền vững. Tỉnh xác định lấy doanh nghiệp là đối tác đồng hành, du khách là trung tâm phục vụ và liên kết vùng là động lực mở rộng thị trường.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh du lịch Lâm Đồng, sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản địa phương (Ảnh: Nguyên Vũ)

Tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”. Đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch; khai thác hiệu quả lợi thế của không gian phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính.