Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng: Tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại khu vực Bình Thuận (cũ) Nhằm giải quyết dứt điểm số lượng lớn hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sớm có giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 3 hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô và mô tô tại khu vực Bình Thuận (cũ).

Phổ biến nội quy, quy chế thi với thí sinh

Theo kế hoạch, từ ngày 21- 30/7, Phòng CSGT tổ chức tổng cộng 14 kỳ thi sát hạch lái xe tại 3 địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Bình Thuận, Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 – An toàn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Đức Linh. Dự kiến sẽ có khoảng 2.100 thí sinh tham gia thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô và 4.645 thí sinh thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô.

Kiểm tra phương tiện trước khi bắt đầu thi sát hạch

Riêng trong ngày 21/7, 3 Hội đồng sát hạch đã triển khai đồng loạt kỳ thi đầu tiên, với tổng cộng hơn 1.500 thí sinh tham dự. Cụ thể: Trung tâm sát hạch lái xe Bình Thuận có 420 thí sinh, Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 – An toàn có 500 thí sinh và Trung tâm GDTX – GDNN huyện Đức Linh có 600 thí sinh.

Để phục vụ hiệu quả cho công tác tổ chức thi, Phòng CSGT đã thành lập 3 hội đồng sát hạch với sự tham gia của 23 cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo các hướng dẫn mới từ Bộ Công an. Công tác sát hạch diễn ra minh bạch, khách quan, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh. Phòng CSGT cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm này phải thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng chức trách để gây phiền hà, sách nhiễu thí sinh dự thi.

Các kỳ thi được diễn ra nghiêm túc

Được biết, trước khi sáp nhập tỉnh, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều thí sinh đã hoàn thành việc học lái xe các loại song chưa được sát hạch với số lượng khoảng trên 16.000 hồ sơ. Việc khởi động kỳ thi này sẽ giải tỏa áp lực cho hàng nghìn thí sinh đang mong chờ được sát hạch trong nhiều tháng qua, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sớm có bằng lái, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.