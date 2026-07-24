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    Lâm Đồng tổng duyệt Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên

    Nhóm PV 24/07/2026 22:30

    Tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì chương trình tổng duyệt Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia nghĩa và Khu Liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với các đơn vị liên quan đến Lễ khánh thành quảng trường và khu liên hợp
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với các đơn vị liên quan đến lễ khánh thành quảng trường và khu liên hợp

    Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên sẽ tổ chức vào tối ngày 25/7/2026, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng). Dự kiến, có khoảng 200 đại biểu khách mời Trung ương và địa phương tham dự.

    Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi các nội dung chính của chương trình. Từ phần giới thiệu trước sóng, vào sóng trực tiếp đến nghi thức khánh thành các dự án được theo dõi, xem xét kỹ.

    Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia nghĩa và Khu Liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên gồm 3 phần: "Tri ân"; vở nhạc kịch "Buôn làng mở hội"; "Lâm Đồng khát vọng và phát triển", được tổng duyệt toàn bộ.

    Chương trình chạy thử việc bấm nút khánh thành công trình Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa
    Chương trình chạy thử việc bấm nút khánh thành công trình Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

    Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị lớn đối với Lâm Đồng, nhất là trong bối cảnh trải qua hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

    Một số tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn tại buổi lễ
    Một số tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn tại buổi lễ

    Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng diện tích quy hoạch 19,26 ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.

    Dự án Liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên được triển khai giai đoạn 2020 - 2025, tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.

    Các dự án khánh thành, đi vào sử dụng kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con Nhân dân, cũng như hoàn thiện hạ tầng đô thị, thiết chế văn hoá tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

    Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, nghệ sỹ tham gia chương trình.

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo buổi tổng duyệt
    Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo buổi tổng duyệt

    Để lễ khánh thành diễn ra chu đáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉnh trang sân khấu, mặt bằng, vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực tổ chức. Nội dung phóng sự trình chiếu tại lễ khánh thành cần nghiên cứu kịch bản theo hướng ngắn gọn, súc tích hơn.

    Công tác khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức tại lễ khánh thành phải thực hiện đúng nghi thức, trang trọng. Ban Tổ chức chương trình hướng dẫn các thành viên triển khai nghiêm túc, tránh tình trạng lộn xộn trong quá trình diễn ra khen thưởng.

    Một số tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn tại buổi lễ
    Một số tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn tại buổi lễ

    Đối với nội dung góp ý kịch bản, các sở, ngành, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật hoàn thiện trước 7 giờ 30 phút sáng 25/7. Tất cả phải bảo đảm lễ khánh thành các dự án diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

    Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

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        Thời sự
        Lâm Đồng tổng duyệt Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên
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