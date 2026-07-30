Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tổng kết chương trình “Thư viện thân thiện” tại các trường tiểu học Ngày 30/7, tại phường Mũi Né, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Room to Read tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Thư viện thân thiện" được triển khai tại các trường tiểu học thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2023 - 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), lãnh đạo Tổ chức Room to Read, Ban Điều phối chương trình Thư viện cấp tỉnh, cùng hiệu trưởng, nhân viên thư viện của 70 trường tiểu học tham gia dự án.

Sau 2 năm triển khai, chương trình "Thư viện thân thiện" ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số trường tham gia tăng từ 25 trường năm 2023 lên 45 trường năm 2024, mở rộng cơ hội tiếp cận mô hình thư viện hiện đại cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, hơn 95% học sinh tham gia đọc sách thường xuyên, số lượt mượn sách tăng gấp 2 - 3 lần so với trước khi triển khai.

Không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, chương trình còn tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển năng lực toàn diện. Thông qua các tiết đọc thư viện, nhiều em tự tin hơn trong thuyết trình, biết chia sẻ cảm nhận về sách, hình thành kỹ năng tự học, làm việc nhóm và ý thức giữ gìn sách. Đặc biệt, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực về kỹ năng đọc, viết và giao tiếp.

Nhiều thư viện đã trở thành không gian học tập mở, thân thiện, nơi mỗi cuốn sách khơi gợi sự tò mò, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và niềm vui khám phá. Từ đó, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà từng bước trở thành "ngôi nhà thứ hai" của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và hạnh phúc.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận những khó khăn như thiếu nhân viên thư viện chuyên trách, nguồn học liệu và kinh phí còn hạn chế. Các đại biểu đề xuất tiếp tục duy trì tiết đọc thư viện định kỳ, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thư viện, tăng cường kết nối chia sẻ học liệu và bồi dưỡng đội ngũ phụ trách thư viện.

Dịp này, Tổ chức Room to Read đã ghi nhận, biểu dương 17 cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai chương trình Thư viện thân thiện tại các trường tiểu học, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Thế giới thay đổi khi trẻ em được đến trường”.

Tổ chức Room to Read đã ghi nhận, biểu dương các cá nhân

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng Tổ chức Room to Read sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng mô hình Thư viện thân thiện, để mỗi thư viện thực sự trở thành điểm hẹn của tri thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và góp phần phát triển toàn diện học sinh.