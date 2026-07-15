Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Sáng 15/7, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập Tổ công tác cấp tỉnh, kiện toàn thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập Tổ thư ký giúp việc.

Đại diện Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND 124 xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý. Tổ công tác, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhập dữ liệu trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, thường xuyên theo dõi tiến độ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo công tác tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại đơn vị

Đến nay, các sở, ban, ngành và địa phương cơ bản đã hoàn thành việc rà soát bước đầu và cập nhật kết quả lên phần mềm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo.

Tính đến ngày 13/7, tổng số VBQPPL phải xử lý theo kế hoạch là 1.506 văn bản với 519 nghị quyết, 961 quyết định, 26 chỉ thị. Toàn tỉnh đã xử lý 837 văn bản, còn 669 văn bản phải tiếp tục xử lý, gồm: 220 nghị quyết, 435 quyết định, 14 chỉ thị.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi tại cuộc họp

Các sở, ngành có số lượng văn bản còn phải xử lý lớn như: Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… Các đơn vị hiện tiếp tục lập hồ sơ thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản còn hiệu lực nhưng không còn phù hợp.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai tổng rà soát còn một số khó khăn như: khối lượng văn bản rất lớn sau khi hợp nhất 3 tỉnh; nhiều văn bản liên quan đồng thời đến nhiều ngành, nhiều cơ quan chủ trì nên việc thống nhất phương án xử lý còn mất nhiều thời gian. Một số sở, ngành còn chậm hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu trên phần mềm và hoàn thiện các phụ lục; một số nội dung còn cần xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương trước khi xác định phương án xử lý cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ toàn bộ văn bản thuộc phạm vi quản lý; xây dựng lộ trình, tiến độ và thời gian xử lý cụ thể đối với từng văn bản theo đúng cam kết, bảo đảm hoàn thành đúng hạn. Các đơn vị tiếp tục cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và quản lý thống nhất.

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình và thời gian xử lý các tờ trình của các sở, ngành, đơn vị, hạn chế tối đa việc trả lại hồ sơ, văn bản khi không thật sự cần thiết; đồng thời, tăng cường đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc. Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo theo quy định để trình cấp có thẩm quyền.