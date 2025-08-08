Tin mới

    Lâm Đồng: Trao kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù”

    08/08/2025

    Chiều 8/8, Hội người mù Lâm Đồng (cơ sở Phan Thiết), tổ chức khóa bế giảng lớp dạy đàn Organ nâng cao cho hội viên, khóa K4/2025 và trao Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù”.

    dsc07486.jpeg
    Ông Nguyễn Ngọc Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội người mù Lâm Đồng (cơ sở Phan Thiết) đại diện trao chứng nhận hoàn thành khóa học

    Lớp học “Nâng cao ứng dụng kỹ thuật, khả năng biểu diễn và sáng tạo trong đệm hát trên sân khấu” - khóa K4/2025, cho 5 học viên là người mù trong tỉnh, do Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp với Hội người mù tổ chức.

    dsc07470.jpeg
    Một số hội viên có năng khiếu đàn hát rất hay
    dsc07479.jpeg
    Ngoài công việc tại cơ sở, hội viên còn được trang bị thêm việc học chữ và học nghề

    Ông Nguyễn Ngọc Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người mù Việt Nam chia sẻ tại buổi bế giảng: Từ khi thành lập đến nay, Hội người mù luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Lớp dạy đàn Organ nhằm tạo điều kiện cho các em, thêm mơ ước và có nghề yêu thích để lao động, mưu sinh, để cống hiến, vươn lên, có thể tự lo được cho bản thân mình.

    dsc07496.jpeg
    Ông Nguyễn Ngọc Hường, Chủ tịch Hội Người mù cơ sở Phan Thiết trao kỷ niệm chương cho các mạnh thường quân đóng góp "Vì hạnh phúc người mù"

    Dip này, Hội người mù Lâm Đồng, cơ sở Phan Thiết đã trao kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 26 cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác hội trong thời gian qua.

