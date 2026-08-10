Chính trị Lâm Đồng treo cờ rủ, dừng các hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane Ngày 9/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các xã phường, đặc khu thực hiện nghi thức treo cờ rủ theo nghi thức Quốc tang tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình và nơi công cộng (Cờ rủ là Quốc kỳ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay); không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (ngày 10 và 11/8/2026).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ngưng phát sóng các chương trình vui chơi giải trí trong thời gian Quốc tang; tăng cường phát sóng các phim, tài liệu về đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Văn bản chỉ đạo số 13185/UBND-NC tại đây